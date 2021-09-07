«Расстреливать как бешеную собаку». Детский омбудсмен выступила за смертную казнь для педофилов
Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане рассказала, почему в России не вводят смертную казнь за преступления против детей и как обезопасить ребенка от встречи с педофилом.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не работают над ужесточением наказания за преступления в отношении детей. Так он ответил на вопрос журналистов о возможном пересмотре законов на фоне резонансных случаев в Тюмени и Кемеровской области.
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец объяснила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что Россия ввела мораторий на смертную казнь и связана международными обязательствами, однако это не означает, что высшую меру не вернут никогда.
«Ответ пресс-секретаря президента не означает, что этот вопрос не сдвинется с мертвой точки завтра, потому что многие изменения формируются благодаря общественному мнению. Сейчас общественный запрос на снятие моратория на смертную казнь есть, однако у России есть международные обязательства, по которым она ввела мораторий. Мы не можем просто так вернуть смертную казнь. Пока это невозможно с юридической стороны, нужно, чтобы педофилы получали пожизненное заключение, тюрьма должна быть строгого режима с очень жесткими условиями пребывания. У преступника не должно быть шанса, надежды, он не должен жить ожиданием дня, когда выйдет на свободу и снова сможет убивать и насиловать детей», - считает детский омбудсмен.
Волынец пояснила свою позицию тем, что есть преступники, исправление которых невозможно, педофилы относятся к их числу.
«Педофилия – болезнь, которая не лечится. Ожидать, что преступник исправится в тюрьме, выйдет и станет нормальным членом общества, - в корне неправильной подход. Поэтому педофил должен сидеть в тюрьме пожизненно без права смягчения приговора, его пересмотра, а в идеале, конечно, их надо расстреливать как бешеную собаку», - заявила она.
По словам Волынец, родители и школа должны регулярно проводить с детьми разъяснительную профилактическую работу о том, как следует вести себя в общественном пространстве.
«Важна разъяснительная работа с детьми. Но ребенок на то и ребенок, что он доверчив к миру. Как ему не объясняй, как не наставляй, взрослый всегда может перехитрить ребенка. И чем младше он, тем больше открыт миру. Если дети живут в благополучных условиях, им вообще не свойственно ожидать от посторонних людей каких-то бед. Нужно создавать безопасное общественное пространство, где установлены камеры и фонари. Ребенок должен ходить в школу, кружки и секции проверенными маршрутами. Нужно контролировать детей, проводить с ними профилактическую работу, которую должны вести родители и педагоги», - отметила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане.
Ранее в городе Киселёвск Кемеровской области две десятилетние девочки пропали по дороге домой из школы 6 сентября. Позже был задержан ранее судимый Виктор Пестерников, он признался в убийстве школьниц и показал, где спрятал тела убитых девочек. СК РФ завел также уголовное дело о халатности против должностных лиц органов профилактики, осуществлявших надзор за подозреваемым ранее судимым мужчиной.
А 16 августа следователи СУ СКР по Тюменской области задержали 39-летнего мужчину за «действия сексуального характера» в отношении десятилетнего мальчика. Следствие устанавливает причастность обвиняемого к совершению других преступлений в отношении несовершеннолетних.
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