«Расстреливать как бешеную собаку». Детский омбудсмен выступила за смертную казнь для педофилов

Волынец пояснила свою позицию тем, что есть преступники, исправление которых невозможно, педофилы относятся к их числу.

«Педофилия – болезнь, которая не лечится. Ожидать, что преступник исправится в тюрьме, выйдет и станет нормальным членом общества, - в корне неправильной подход. Поэтому педофил должен сидеть в тюрьме пожизненно без права смягчения приговора, его пересмотра, а в идеале, конечно, их надо расстреливать как бешеную собаку», - заявила она.

По словам Волынец, родители и школа должны регулярно проводить с детьми разъяснительную профилактическую работу о том, как следует вести себя в общественном пространстве.

«Важна разъяснительная работа с детьми. Но ребенок на то и ребенок, что он доверчив к миру. Как ему не объясняй, как не наставляй, взрослый всегда может перехитрить ребенка. И чем младше он, тем больше открыт миру. Если дети живут в благополучных условиях, им вообще не свойственно ожидать от посторонних людей каких-то бед. Нужно создавать безопасное общественное пространство, где установлены камеры и фонари. Ребенок должен ходить в школу, кружки и секции проверенными маршрутами. Нужно контролировать детей, проводить с ними профилактическую работу, которую должны вести родители и педагоги», - отметила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане.

Ранее в городе Киселёвск Кемеровской области две десятилетние девочки пропали по дороге домой из школы 6 сентября. Позже был задержан ранее судимый Виктор Пестерников, он признался в убийстве школьниц и показал, где спрятал тела убитых девочек. СК РФ завел также уголовное дело о халатности против должностных лиц органов профилактики, осуществлявших надзор за подозреваемым ранее судимым мужчиной.

А 16 августа следователи СУ СКР по Тюменской области задержали 39-летнего мужчину за «действия сексуального характера» в отношении десятилетнего мальчика. Следствие устанавливает причастность обвиняемого к совершению других преступлений в отношении несовершеннолетних.

