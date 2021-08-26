Маньяк с электропроводом. В Тюмени задержан подозреваемый в убийстве девочки

Маньяк с электропроводом

МВД пока не раскрывает имя задержанного. На видео с его допросом скрыты лицо и часть ответов. По официальным данным, мужчине 40 лет, он уроженец Сургута и работает на мебельном производстве.

Его ДНК совпало с образцами, изъятыми на теле девочки. Также в квартире задержанного изъяли половик, в кусок которого было завернуто тела ребенка.

По данным Telegram-канала «Тюмень №1», мужчина признался в убийстве школьницы. МВД пока не подтверждает эту информацию.

По данным местных СМИ, задержанный является бывшим спецназовцем, недолгое время работавшим в органах, он ранее не был судим и мог быть пьян во время совершения преступления.

Однако страшные обстоятельства находки тела девочки наталкивают следователей на другие мысли.

Тело ребенка была обнаружено в коробке завернутым в пакет. Руки девочки были связаны, а рот заклеен скотчем. Рядом лежал кусок электропровода и ее вещи.

Как рассказал источник «Ленты.ру», начиная с 1997 года в Тюмени было совершено 8 похожих убийств, жертвами которых стали 7 девочек и 1 мальчик. Все школьники были изнасилованы и убиты. У всех погибших девочек было небольшое косоглазие, а проживали они в неблагополучных районах. Кроме того, маньяк оставлял на месте убийства свой знак – электропровод.

«На местах нескольких убийств следователи нашли электрический провод. Убийца не использовал его в расправах: не душил и не связывал им жертв. Он просто лежал рядом с телами. И, возможно, это общая черта. Возможно, маньяк подкидывал этот провод, и он его фирменный знак», - отметил источник издания.