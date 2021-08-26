Маньяк с электропроводом. В Тюмени задержан подозреваемый в убийстве девочки

МВД пока не раскрывает имя задержанного. На видео с его допросом скрыты лицо и часть ответов. Маньяку 40 лет, он уроженец Сургута и работает на мебельном производстве.

Незадолго до начала нового учебного года в Тюмени с помощью «охотника на маньяков» задержали подозреваемого в убийстве 8-летней девочки, взбудоражившего всю Сибирь.

Настя Муравьева, жившая без матери, с бабушкой и пьющим отцом-уголовником в неблагополучном районе Лесобаза, 30 июня ушла в соседний дом за бесплатным WI-FI, чтобы скачать игру на телефон. Ее тело со следами изнасилования нашли 19 августа в двух километрах от дома, в пакете. 25 августа МВД объявило о задержании подозреваемого.

ДНК-экспертиза подтвердила причастность задержанного мужчины к убийству девочки в Тюмени

Маньяк с электропроводом

МВД пока не раскрывает имя задержанного. На видео с его допросом скрыты лицо и часть ответов. По официальным данным, мужчине 40 лет, он уроженец Сургута и работает на мебельном производстве.

Его ДНК совпало с образцами, изъятыми на теле девочки. Также в квартире задержанного изъяли половик, в кусок которого было завернуто тела ребенка.

По данным Telegram-канала «Тюмень №1», мужчина признался в убийстве школьницы. МВД пока не подтверждает эту информацию.

По данным местных СМИ, задержанный является бывшим спецназовцем, недолгое время работавшим в органах, он ранее не был судим и мог быть пьян во время совершения преступления.

Однако страшные обстоятельства находки тела девочки наталкивают следователей на другие мысли.

Тело ребенка была обнаружено в коробке завернутым в пакет. Руки девочки были связаны, а рот заклеен скотчем. Рядом лежал кусок электропровода и ее вещи.

Как рассказал источник «Ленты.ру», начиная с 1997 года в Тюмени было совершено 8 похожих убийств, жертвами которых стали 7 девочек и 1 мальчик. Все школьники были изнасилованы и убиты. У всех погибших девочек было небольшое косоглазие, а проживали они в неблагополучных районах. Кроме того, маньяк оставлял на месте убийства свой знак – электропровод.

«На местах нескольких убийств следователи нашли электрический провод. Убийца не использовал его в расправах: не душил и не связывал им жертв. Он просто лежал рядом с телами. И, возможно, это общая черта. Возможно, маньяк подкидывал этот провод, и он его фирменный знак», - отметил источник издания.

СМИ: Делом об убийстве школьницы в Тюмени занялся лучший «охотник на маньяков»

Охотник на маньяков

22 августа стало известно, что к расследованию убийства Насти Муравьевой подключился подполковник Евгений Карчевский, один из лучших в России «охотников на маньяков».

Оказалось, что он прибыл в Тюмень еще 6 августа. Ранее Карчевскому удалось поймать причастного к 84 убийствам «ангарского маньяка» Михаила Попкова и «тулунского маньяка» Павла Шувалова, изнасиловавшего 24 женщин и убившего нескольких из них.

Как рассказали в МВД, оперативники вышли на подозреваемого через картонную коробку от бытовой техники, в которой лежало тело ребенка, а дальше по цепочке пришли в мебельный цех и домой к одному из его работников.

Дядя убитой в Тюмени девочки умер после падения около стихийного мемориала

Ангелочек с Лесобазы

У Насти Муравьевой есть две старших сестры 15 и 18 лет, и брат-близнец. Мать сдала их в приют в 2016 году, когда их отец сидел в тюрьме за убийство. Детей забрала к себе бабушка. В 2019 году их вернул к себе отец, вышедший из тюрьмы. Мужчина постоянно пил. Он был пьян и тогда, когда журналисты сообщили ему страшную новость об обнаружении тела девочки, и не смог сказать ничего внятного.

Одна из местных жительниц рассказала про отца Насти, что он тут «недавно валялся пьяный и хохотал».

«Мать на детей плюнула, когда отец ушел на зону, сейчас живёт на Маяке. С детьми с пеленок возилась бабушка», - рассказывают соседи.

Бабушка Насти после ее гибели успела «засветиться» в шоу Андрея Малахова.

Дядя девочки, которого подозревали в причастности к ее исчезновению, при загадочных обстоятельствах умер после падения у ее мемориала.

Район Лесобаза, в котором жила девочка, считается неблагополучным. Там много пивнушек, повсюду пьяные мужчины и женщины, и бомжи. Недавно там был задержан педофил, средь бела дня изнасиловавший мальчика. Вменяемые местные жители, создавшие после убийства Насти мемориал, бьют тревогу и требую им показать лицо убийцы.

В России вновь похитили школьницу, убив ее родственников

«Такой жизнерадостный человечек был и, видимо думала, что вокруг все добрые. Земля пухом!»; «Это животное разорвать мало. Преступный мир таких мразей ненавидит. Для чего ангелочка угробил?»; «Найдите это ублюдище! Этот ребёнок, эта светлая душа ещё должна была жить…»; «Господи, накажи этого человека, который так издевался над ребёнком. Маньяк вонючий!», - пишут люди на мемориале и в соцсетях.

При этом не только в Тюмени, но и в других городах России продолжают похищать школьниц. В августе подобные случаи происходили в Иркутской области и на Алтае. Однако там похитители, к счастью, через некоторое время отпускали детей.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:РебенокУбийствоТюмень
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