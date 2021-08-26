Маньяк с электропроводом. В Тюмени задержан подозреваемый в убийстве девочки
МВД пока не раскрывает имя задержанного. На видео с его допросом скрыты лицо и часть ответов. Маньяку 40 лет, он уроженец Сургута и работает на мебельном производстве.
Незадолго до начала нового учебного года в Тюмени с помощью «охотника на маньяков» задержали подозреваемого в убийстве 8-летней девочки, взбудоражившего всю Сибирь.
Настя Муравьева, жившая без матери, с бабушкой и пьющим отцом-уголовником в неблагополучном районе Лесобаза, 30 июня ушла в соседний дом за бесплатным WI-FI, чтобы скачать игру на телефон. Ее тело со следами изнасилования нашли 19 августа в двух километрах от дома, в пакете. 25 августа МВД объявило о задержании подозреваемого.
Маньяк с электропроводом
МВД пока не раскрывает имя задержанного. На видео с его допросом скрыты лицо и часть ответов. По официальным данным, мужчине 40 лет, он уроженец Сургута и работает на мебельном производстве.
Его ДНК совпало с образцами, изъятыми на теле девочки. Также в квартире задержанного изъяли половик, в кусок которого было завернуто тела ребенка.
По данным Telegram-канала «Тюмень №1», мужчина признался в убийстве школьницы. МВД пока не подтверждает эту информацию.
По данным местных СМИ, задержанный является бывшим спецназовцем, недолгое время работавшим в органах, он ранее не был судим и мог быть пьян во время совершения преступления.
Однако страшные обстоятельства находки тела девочки наталкивают следователей на другие мысли.
Тело ребенка была обнаружено в коробке завернутым в пакет. Руки девочки были связаны, а рот заклеен скотчем. Рядом лежал кусок электропровода и ее вещи.
Как рассказал источник «Ленты.ру», начиная с 1997 года в Тюмени было совершено 8 похожих убийств, жертвами которых стали 7 девочек и 1 мальчик. Все школьники были изнасилованы и убиты. У всех погибших девочек было небольшое косоглазие, а проживали они в неблагополучных районах. Кроме того, маньяк оставлял на месте убийства свой знак – электропровод.
«На местах нескольких убийств следователи нашли электрический провод. Убийца не использовал его в расправах: не душил и не связывал им жертв. Он просто лежал рядом с телами. И, возможно, это общая черта. Возможно, маньяк подкидывал этот провод, и он его фирменный знак», - отметил источник издания.
Охотник на маньяков
22 августа стало известно, что к расследованию убийства Насти Муравьевой подключился подполковник Евгений Карчевский, один из лучших в России «охотников на маньяков».
Оказалось, что он прибыл в Тюмень еще 6 августа. Ранее Карчевскому удалось поймать причастного к 84 убийствам «ангарского маньяка» Михаила Попкова и «тулунского маньяка» Павла Шувалова, изнасиловавшего 24 женщин и убившего нескольких из них.
Как рассказали в МВД, оперативники вышли на подозреваемого через картонную коробку от бытовой техники, в которой лежало тело ребенка, а дальше по цепочке пришли в мебельный цех и домой к одному из его работников.
Ангелочек с Лесобазы
У Насти Муравьевой есть две старших сестры 15 и 18 лет, и брат-близнец. Мать сдала их в приют в 2016 году, когда их отец сидел в тюрьме за убийство. Детей забрала к себе бабушка. В 2019 году их вернул к себе отец, вышедший из тюрьмы. Мужчина постоянно пил. Он был пьян и тогда, когда журналисты сообщили ему страшную новость об обнаружении тела девочки, и не смог сказать ничего внятного.
Одна из местных жительниц рассказала про отца Насти, что он тут «недавно валялся пьяный и хохотал».
«Мать на детей плюнула, когда отец ушел на зону, сейчас живёт на Маяке. С детьми с пеленок возилась бабушка», - рассказывают соседи.
Бабушка Насти после ее гибели успела «засветиться» в шоу Андрея Малахова.
Дядя девочки, которого подозревали в причастности к ее исчезновению, при загадочных обстоятельствах умер после падения у ее мемориала.
Район Лесобаза, в котором жила девочка, считается неблагополучным. Там много пивнушек, повсюду пьяные мужчины и женщины, и бомжи. Недавно там был задержан педофил, средь бела дня изнасиловавший мальчика. Вменяемые местные жители, создавшие после убийства Насти мемориал, бьют тревогу и требую им показать лицо убийцы.
«Такой жизнерадостный человечек был и, видимо думала, что вокруг все добрые. Земля пухом!»; «Это животное разорвать мало. Преступный мир таких мразей ненавидит. Для чего ангелочка угробил?»; «Найдите это ублюдище! Этот ребёнок, эта светлая душа ещё должна была жить…»; «Господи, накажи этого человека, который так издевался над ребёнком. Маньяк вонючий!», - пишут люди на мемориале и в соцсетях.
При этом не только в Тюмени, но и в других городах России продолжают похищать школьниц. В августе подобные случаи происходили в Иркутской области и на Алтае. Однако там похитители, к счастью, через некоторое время отпускали детей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,8 млн+19 454 / сут.
Умерли
177 тыс.+776 / сут.
Выздоровели
6,0 млн+15 401 / сут.
- Военные США уничтожили свой фрегат во время учений
- Природный пожар на площади 250 тысяч гектаров потушили в Якутии
- Мясников: Коллективного иммунитета к COVID-19 не будет
- Эксперты спрогнозировали отказ от «белорусской схемы» ввоза товаров в Россию
- В Госдуме предложили продлить новогодние выходные для работающих пенсионеров
- В Роспотребнадзоре рассказали о последствиях легкой формы коронавируса
- Япония выразила протест России из-за готовящихся учений у Итурупа
- Эксперт предрек рост преступности в России из-за ситуации в Афганистане
- Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Новосибирске
- Составлен список городов с самими дорогими цветами перед новым учебным годом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru