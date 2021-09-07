Песков: в Кремле не работают над ужесточением наказания для педофилов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не работают над ужесточением наказания за преступления в отношении детей, сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос о возможном пересмотре законов в связи с резонансными случаями в Тюмени и Кемеровской области он отметил, что «свои функции выполняют правоохранительные органы».

Ранее в городе Киселёвск Кемеровской области две десятилетние девочки пропали по дороге домой из школы 6 сентября. Позже стало известно о задержании ранее судимого Виктора Пестерникова, который признался в убийстве школьниц и показал, где спрятал тела убитых девочек, пишет Ura.ru.