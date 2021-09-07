Песков: в Кремле не работают над ужесточением наказания для педофилов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не работают над ужесточением наказания за преступления в отношении детей, сообщает ТАСС.
Отвечая на вопрос о возможном пересмотре законов в связи с резонансными случаями в Тюмени и Кемеровской области он отметил, что «свои функции выполняют правоохранительные органы».
Ранее в городе Киселёвск Кемеровской области две десятилетние девочки пропали по дороге домой из школы 6 сентября. Позже стало известно о задержании ранее судимого Виктора Пестерникова, который признался в убийстве школьниц и показал, где спрятал тела убитых девочек, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,0 млн+17 425 / сут.
Умерли
189 тыс.+795 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+17 243 / сут.
- Песков: в Кремле не работают над ужесточением наказания для педофилов
- Напарником Льюиса Хэмилтона в 2022 году станет Джордж Расселл
- Песков заявил, что Путин вместе с Шойгу отправился на отдых в Сибирь
- В Кремле высказались о признании биткоина платежным средством
- Собянин: Проезд по МЦК в День города будет бесплатным
- Проценко рассказал, когда в России начнется волна заболеваемости ОРВИ
- Мишустин прибыл с рабочим визитом в Саратов
- Число жертв взрывов на военном складе в Казахстане выросло до 16
- В России предложили штрафовать взрослых, которые покупают алкоголь несовершеннолетним
- Шри-Ланка готова принять российских туристов с прививками и без них
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru