В Госдуме рассказали, что ждет устроившего смертельную аварию у МЦК водителя

В результате ДТП утром в субботу, седьмого декабря, водитель Mazda насмерть сбил трех человек. Автомобиль врезался в вестибюль станции «Окружная». В момент аварии, согласно данным пресс-службы ГИБДД города Москвы, водитель находился в нетрезвом состоянии.

Трое пешеходов скончались на месте от полученных травм. Пассажиры Mazda в состоянии различной степени тяжести доставлены в медучреждение.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в эфире НСН заявил, что в России приняты жесткие меры наказания за пьяную езду.

«Государство борется с пьянством на дорогах. Мы уже сейчас дошли до уголовной ответственности за повторный факт нахождения за рулем в нетрезвом виде (через год с момента предыдущей санкции). Такой водитель получает судимость по уголовной статье. Это серьезный крест на карьере для многих, черная метка в жизни. А за гибель одного, двух и более людей мы приняли недавно решение о введении максимальной меры наказания, сравнимой с мерой пресечения за умышленное убийство, - до 12 лет лишения свободы в первом случае, до 15 – во втором.

У нас пьяных аварий около 6-7% от общего числа. Это отнюдь не массовое явление. Но обычно в них погибают несколько человек. Это вызывает широкое обсуждение в СМИ и общественный резонанс. Поэтому создается впечатление, что чуть ли не каждое второе ДТП возникает из-за пьяных водителей. Но подчеркну, «пьяная» статистика на самом деле не настолько велика, как кажется», - отметил парламентарий.