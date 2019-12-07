В Госдуме рассказали, что ждет устроившего смертельную аварию у МЦК водителя
Первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в эфире НСН пояснил, какое наказание предусмотрено за пьяную езду в России.
В результате ДТП утром в субботу, седьмого декабря, водитель Mazda насмерть сбил трех человек. Автомобиль врезался в вестибюль станции «Окружная». В момент аварии, согласно данным пресс-службы ГИБДД города Москвы, водитель находился в нетрезвом состоянии.
Трое пешеходов скончались на месте от полученных травм. Пассажиры Mazda в состоянии различной степени тяжести доставлены в медучреждение.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в эфире НСН заявил, что в России приняты жесткие меры наказания за пьяную езду.
«Государство борется с пьянством на дорогах. Мы уже сейчас дошли до уголовной ответственности за повторный факт нахождения за рулем в нетрезвом виде (через год с момента предыдущей санкции). Такой водитель получает судимость по уголовной статье. Это серьезный крест на карьере для многих, черная метка в жизни. А за гибель одного, двух и более людей мы приняли недавно решение о введении максимальной меры наказания, сравнимой с мерой пресечения за умышленное убийство, - до 12 лет лишения свободы в первом случае, до 15 – во втором.
У нас пьяных аварий около 6-7% от общего числа. Это отнюдь не массовое явление. Но обычно в них погибают несколько человек. Это вызывает широкое обсуждение в СМИ и общественный резонанс. Поэтому создается впечатление, что чуть ли не каждое второе ДТП возникает из-за пьяных водителей. Но подчеркну, «пьяная» статистика на самом деле не настолько велика, как кажется», - отметил парламентарий.
Вячеслав Лысаков считает, что усиление мер безопасности с помощью дополнительных сооружений на дорогах, ни к чему не приведет.
«Мы не можем устанавливать противотанковые ежи у всех значимых социальных объектов. Не военное же положение, в конце концов! Мы понимаем, что от дураков, по-другому таких водителей назвать не могу, невозможно защититься инженерно-техническими сооружениями! Это не реально», - заявил эксперт.
При этом парламентарий отметил, что причиной 2/3 ДТП на российских дорогах являются грубые нарушения правил движения. Он заявил, что существуют профилактические меры борьбы с потенциально опасными водителями.
«Порядка 5-7% водителей, которые получают медсправки и выезжают на дороги, формально здоровы, но демонстрируют агрессивную езду, они вносят сумятицу на дороге, они никогда не будут выполнять ПДД и законы по своим психофизиологическим особенностям. В качестве профилактики подобных ДТП необходимо на этапе отбора делать отсев среди кандидатов, которые претендуют на управление транспортными средствами на дорогах общего пользования. Таких можно отсеивать с помощью тестов, не допускать на дороги», - считает Вячеслав Лысаков.
По мнению депутата Госдумы, государству необходимо более эффективно использовать уже имеющийся инструментарий для снижения числа пьющих водителей и воспитания законопослушных участников движения.
«Ужесточение мер ответственности за нарушение ПДД не может быть бесконечным. Мы уже практически подошли к пределу. Более эффективны, чем карательная политика, меры воспитания водителей, как бы банально это ни звучало. Это просвещение, обучение, пропаганда в хорошем смысле этого слова. Например, 60% зрителей, которые посмотрели 15-секундный талантливо снятый ролик об опасности на дорогах, поменяют навсегда свои взгляды и станут более аккуратны на дорогах! Воспитывать надо с младых ногтей, еще с детского сада формировать стереотип законопослушного гражданина. Чтобы на рефлекторном уровне человек знал, что нельзя нарушать законы», - отметил собеседник НСН.
Ранее координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в эфире НСН назвал три фактора аварийности в России.
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