В Госдуме придумали новое наказание за пьяную езду

Водителей, пойманных за рулём в состоянии алкогольного опьянения, могут обязать платить залог за это нарушение в размере 30 тысяч рублей. Такое предложение выдвинул первый замглавы комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков. По его задумке, машину у нетрезвого водителя будут изымать и возвращать только после уплаты указанной суммы.

Если в дальнейшем суд примет решение в пользу водителя, деньги будут возвращены, отмечает Ura.ru. В противном случае они пополнят региональный бюджет. В связи со своей инициативой Лысаков отмечает, что сейчас штраф за «пьяную езду» платят не более трети всех оштрафованных водителей. Законодательная новелла позволит получать с них деньги более активно.

