В Думе описали возможную процедуру изъятия авто за пьяное вождение

Первый зампред думского Комитета по госстроительству и законодательству сообщил о готовящихся изменениях в законопроекте о залоге автомобиля, пишет «Российская газета». В поступившем в Госдуму три года назад документе предусмотрено жесткое наказание и собственника автомобиля, и того, кому он доверил его управление: если водитель находится в состоянии алкогольного опьянения за рулем, его не только отстранят от управления, но и заберут автомобиль до внесения залога в размере 30 тысяч рублей. Если суд выяснит, что водитель не виновен, деньги ему вернут.

Депутат Вячеслав Лысаков в эфире НСН пояснил, что законопроект этот отклонён, но вопрос об ответственности хозяина автомобиля в подобном случае будет урегулирован в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП). Предположительно он будет принят в 2020 году.

«Хозяин машины не знает, что взбредёт в голову тому человеку, которому он доверил автомобиль. Необходимо продумать определенный механизм с предупреждением.