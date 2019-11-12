В Думе описали возможную процедуру изъятия авто за пьяное вождение
Вячеслав Лысаков отметил в эфире НСН, что вопрос о конфискации автомобиля взятого в залог будет урегулирован в новом КоАПе.
Первый зампред думского Комитета по госстроительству и законодательству сообщил о готовящихся изменениях в законопроекте о залоге автомобиля, пишет «Российская газета». В поступившем в Госдуму три года назад документе предусмотрено жесткое наказание и собственника автомобиля, и того, кому он доверил его управление: если водитель находится в состоянии алкогольного опьянения за рулем, его не только отстранят от управления, но и заберут автомобиль до внесения залога в размере 30 тысяч рублей. Если суд выяснит, что водитель не виновен, деньги ему вернут.
Депутат Вячеслав Лысаков в эфире НСН пояснил, что законопроект этот отклонён, но вопрос об ответственности хозяина автомобиля в подобном случае будет урегулирован в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП). Предположительно он будет принят в 2020 году.
«Хозяин машины не знает, что взбредёт в голову тому человеку, которому он доверил автомобиль. Необходимо продумать определенный механизм с предупреждением.
Готовится новая редакция Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), где эта тема будет отрегулирована. Предварительно есть такая точка зрения: если случился факт пьяной езды, а автомобиль принадлежит другому человеку, хозяина необходимо в судебном порядке предупредить, что автомобиль – источник повышенной опасности – доверен недобросовестному человеку. Но если такой случай повторится, тогда автомобиль уже может быть конфискован», - уточнил депутат.
Исключения должны быть законодательно закреплены для юридических лиц, дополнил Лысаков.
«Например, водитель с хорошими характеристиками был принят на работу, но потом напился за рулём. Что же теперь - у предприятия автомобиль конфисковать? Это будет неправильно», - сказал собеседник НСН.
Законопроект трёхлетней давности, прошедший в Госдуме первое чтение, профильный комитет отклонил после ознакомления с экспертной оценкой Верховного суда РФ.
«Позиция Верховного суда, которая заключается в том, что автомобиль в случае аварии с жертвой нельзя считать орудием преступления. Мы эту позицию учли и отклонили законопроект», - заключил Лысаков.
Ранее НСН сообщила, что суд в Ростовской области арестовал сотрудника МВД, который за рулём автомобиля сбил насмерть 22-летнего жителя регионального центра. Об этом информирует региональное управление Следственного комитета. События разыгрались 2 ноября, когда студент Руслан Попов отдыхал вместе с товарищами в поселке Овощной Азовского района.
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