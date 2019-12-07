Экс-глава ГИБДД указал на пробелы в безопасности на МЦК
Бывший начальник главка ГАИ-ГИБДД МВД, экс-сенатор Владимир Фёдоров в эфире НСН назвал пробелы в защите транспортных хабов.
В результате ДТП утром в субботу, седьмого декабря, водитель на легковой машине насмерть сбил трех человек. Автомобиль врезался в вестибюль станции «Окружная». В момент аварии, согласно данным пресс-службы ГИБДД города Москвы, водитель находился в нетрезвом состоянии.
Бывший начальник главка ГАИ-ГИБДД МВД, экс-сенатор Владимир Фёдоров в эфире НСН обратил внимание на обеспечение безопасности транспортных хабов и создание дополнительных средств защиты для пешеходов.
«Надо проанализировать положение хабов и возможности наезда транспортным средством на людей. Для безопасности никакие меры лишними не будут, так что водители, которые не довольны большим количеством ограждений, могут не возмущаться. При чем тут они?», - отметил эксперт.
Владимир Фёдоров также заявил, что необходимо ужесточать наказание за пьяную езду за рулем.
«К пьяным водителям надо более жесткие меры применять – в этом нет никаких сомнений», - сказал экс-начальник главка ГАИ-ГИБДД МВД.
Ранее координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в эфире НСН назвал три фактора аварийности в России.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене