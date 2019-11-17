«Синие ведерки» раскрыли истинные причины высокой аварийности в России
Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в эфире НСН назвал три фактора аварийности в России, из которых человек является наименьшим злом.
Недостаточное образование, использование смартфона за рулем и пьяная езда – основные причины высокой смертности на российских дорогах, считает спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт.
«У вас чрезвычайно много людей гибнут на дорогах или получают увечья», — приводит слова Тодта РИА Новости.
Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в эфире НСН высказал предположение, что спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт сделал выводы о причинах ДТП на основе официальной статистики. Шкуматов считает, что эти данные отражают не все факторы, которые влияют на аварийность на российских дорогах.
«В дорожном движении есть три фактора, от которых зависит безопасность на дорогах: человек, дорога и автомобиль. Почему-то в дискурсе чиновников именно человек чаще всего виноват в ДТП. Да нет же! Человек всего лишь один из трех факторов, который участвует в дорожном движении, и не является основной причиной аварий. Человек на современной дороге на безопасном автомобиле попадает в ДТП на порядок реже, чем он будет ехать абсолютно трезвый, внимательный, без смартфона на разбитой дороге, которую так и стыдно называть, в старом небезопасном автомобиле. Он может попасть в яму, его выбросит на встречную полосу, где его и всех пассажиров раздавит насмерть фура. И виноват будет, знаете кто? Тот, кто выехал на «встречку». А в статистике будет написано, что «не справился с управлением», погиб и тоже виноват», - заявил эксперт.
Чтобы начать решать проблему большого количества ДТП на дорогах России, надо ее осознать, отметил Шкуматов.
«Если вы посмотрите статистику, каждое второе ДТП сопровождается «галочкой», которая обозначает неудовлетворительные дорожные условия. Чтобы снизить смертность в два раза, надо добиться удовлетворительного состояния дорог. И это я еще про автомобиль не говорил! Россияне ездят на устаревших с точки зрения безопасности и выживаемости пассажиров и водителей машинах. По статистике, большинство автомобилей в России – продукт отечественного автопрома, причем, прошлых лет, а не иномарки, как может показаться. Например, если водитель и его пассажиры едут на ВАЗ 2106 и попадают «на встречку», то с большой долей вероятности, все погибнут, в отличие от тех, кто окажется в аналогичной ситуации в Hyundai Solaris. Эти автомобили в 70-80 раз безопасней! Смертность на дорогах снижается уже потому, что люди ездят по безопасным дорогам и пересаживаются на автомобили, которые спасают им жизнь», - сделал вывод Координатор движения «Синие ведерки».
Ранее Петр Шкуматов в эфире НСН призвал обратить внимание на дорожное покрытие главу правительства Дмитрия Медведева.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Лукашенко отказался от союза с Россией по «новым условиям»
- «Холодный душ» для русофобов. Царев о действиях Путина на Донбассе
- «Синие ведерки» раскрыли истинные причины высокой аварийности в России
- Бастрыкин поручил проверить инцидент на лекции историка Соколова
- Российские экономисты заявили о рисках для доллара