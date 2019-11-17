«Синие ведерки» раскрыли истинные причины высокой аварийности в России

Недостаточное образование, использование смартфона за рулем и пьяная езда – основные причины высокой смертности на российских дорогах, считает спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт.

«У вас чрезвычайно много людей гибнут на дорогах или получают увечья», — приводит слова Тодта РИА Новости.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в эфире НСН высказал предположение, что спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт сделал выводы о причинах ДТП на основе официальной статистики. Шкуматов считает, что эти данные отражают не все факторы, которые влияют на аварийность на российских дорогах.

«В дорожном движении есть три фактора, от которых зависит безопасность на дорогах: человек, дорога и автомобиль. Почему-то в дискурсе чиновников именно человек чаще всего виноват в ДТП. Да нет же! Человек всего лишь один из трех факторов, который участвует в дорожном движении, и не является основной причиной аварий. Человек на современной дороге на безопасном автомобиле попадает в ДТП на порядок реже, чем он будет ехать абсолютно трезвый, внимательный, без смартфона на разбитой дороге, которую так и стыдно называть, в старом небезопасном автомобиле. Он может попасть в яму, его выбросит на встречную полосу, где его и всех пассажиров раздавит насмерть фура. И виноват будет, знаете кто? Тот, кто выехал на «встречку». А в статистике будет написано, что «не справился с управлением», погиб и тоже виноват», - заявил эксперт.