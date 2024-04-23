«Курица, овощи и вино»: Диетологи поделились рецептом «безопасного» шашлыка
Олег Ирышкин и Алексей Ковальков призвали сделать выбор в пользу курицы или рыбы, а съедать за раз не более 200 граммов.
Если человек в целом питается правильно, шашлык на майских праздниках не сможет навредить здоровью, заявил диетолог Олег Ирышкин в беседе с НСН. При этом он призвал в любом случае отказаться от свиного шашлыка, выбрать курицу или рыбу, а сочетать все это с красным вином.
Стоимость приготовления шашлыка в России на семью из четырех человек в 2024 году выросла на 10-20%, сообщили ТАСС в ассоциации "Руспродсоюз". Так, куриный шашлык обойдется в 389 рублей, из свинины — в 739 рублей 50 копеек, из индейки — в 814 рублей 50 копеек.
«Если вы весь год правильно питались и решили на майские праздники пойти поесть свинину – пожалуйста. Если вы соблюдаете здоровое питание, вы знаете, что диетология ничего не запрещает. Мы все разрешаем в меру, даже магазинный шашлык. Конечно, главное, чтобы качественно. За качество уже отвечает Роспотребнадзор. А если вы регулярно едите свиной шашлык или что-то вредное, то извините, это путь к ожирению и атеросклерозу. Поэтому мы советуем регулярно питаться здоровыми продуктами. А если хочется что-то вредное – нужно идти и съесть, но в меру и получить от этого удовольствие. При этом на следующий день просто снова вернитесь к своему привычному здоровому питанию», - отметил он.
В связи с этим врач рекомендовал сделать выбор в пользу шашлыка из курицы, есть много овощей и не спеша, а также добавить активные игры в посиделки с друзьями.
«Я бы рекомендовал шашлык из мяса птицы или из рыбы. Куриная грудка и овощной соус – это самое лучшее в этом случае. Сочетать лучше с красным вином, если без алкоголя не обойтись. Если вы собираетесь переесть шашлыков, нужно выпить ферменты, обязательно есть много овощей, а также есть медленно. Встречи на майские праздники – это больше про друзей, чем про еду. А еще не забывайте про активные игры, например, волейбол или бадминтон», - добавил он.
Со своей стороны, врач-диетолог Алексей Ковальков назвал «безопасную» дозу шашлыка.
«Шашлыки не так вредны, если они хорошо приготовлены. Съесть за раз можно столько, сколько помещается в две ладони, горсть такая, примерно 200 граммов. Больше уже будет переизбыток, за добавкой лучше вернуться через часа два-три», - сказал он НСН.
Ранее стало известно, что россияне предпочитают готовить шашлык из свинины, замаринованной предварительно в уксусе, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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