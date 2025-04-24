Исследование: Россияне стали чаще пользоваться услугами шашлычников

Спрос на мангальщиков в апреле со стороны работодателей вырос на 122% в годовом сравнении, следует из исследования аналитиков Авито Услуг и Авито Работы.

В апреле 2025 года россияне значительно чаще стали обращаться за услугами поваров, которые готовят шашлыки и люля-кебаб на открытом огне. Спрос на таких специалистов вырос на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А спрос на мангальщиков и вовсе вырос на 122% по сравнению с 2024 годом.

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Так, средняя зарплата для этой категории специалистов достигла 171 203 рублей в месяц.

Помимо прочего, растет и число запросов на аренду беседок в зонах отдыха. По данным сервиса, эта услуга стала популярнее на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее в МЧС предупредили о том, что нельзя жарить шашлыки на даче вне оборудованных мангалов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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