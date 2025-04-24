Исследование: Россияне стали чаще пользоваться услугами шашлычников

Спрос на мангальщиков в апреле со стороны работодателей вырос на 122% в годовом сравнении, следует из исследования аналитиков Авито Услуг и Авито Работы.

В апреле 2025 года россияне значительно чаще стали обращаться за услугами поваров, которые готовят шашлыки и люля-кебаб на открытом огне. Спрос на таких специалистов вырос на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А спрос на мангальщиков и вовсе вырос на 122% по сравнению с 2024 годом.