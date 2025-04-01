Онлайн-бронирование мест для пикников в парках запустили в Москве
Обустроенные места для пикника с беседками и мангалами в 14 парках российской столицы теперь можно забронировать онлайн. Услуга доступна на портале mos.ru в сервисе «Мосбилет», который запущен недавно для приобретения билетов в театры и музеи без комиссии.
Онлайн-бронирование даст возможность москвичам планировать отдых заранее и в комфортных условиях проводить время на природе, отметили в столичной мэрии. Аренда площадок платная.
Забронировать можно временной отрезок в четыре часа, продление не предусмотрено. По истечении оплаченного времени необходимо покинуть мангальную зону.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», зоны с беседками и мангалами оборудованы, в том числе, в парках-заповедниках «Останкино», «Кусково», «Кузьминки-Люблино», в парках «Северное Тушино», «Радуга», «Митино», «Сокольники», «Серебряный бор». Также обустроенная зона для пикника есть в сквере на Олонецком проезде.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru