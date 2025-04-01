Онлайн-бронирование мест для пикников в парках запустили в Москве

Обустроенные места для пикника с беседками и мангалами в 14 парках российской столицы теперь можно забронировать онлайн. Услуга доступна на портале mos.ru в сервисе «Мосбилет», который запущен недавно для приобретения билетов в театры и музеи без комиссии.

Онлайн-бронирование даст возможность москвичам планировать отдых заранее и в комфортных условиях проводить время на природе, отметили в столичной мэрии. Аренда площадок платная.