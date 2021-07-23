В Госдуме нашли виноватых в срыве поставок «Спутник V» за рубеж
Депутаты Алексей Куринный и Геннадий Онищенко в эфире НСН поспорили насчет причин, которые привели к срыву поставок российской вакцины за рубеж.
Аргентина находится на грани расторжения контракта с Россией на поставку доз вакцины от коронавируса. Из-за постоянных перебоев в стране возникла критическая ситуация с количеством привитых. Об этом сообщает газета La Naсion со ссылкой на письмо советника президента Аргентины Сесилии Никколини первому заместителю гендиректора РФПИ Анатолию Браверману.
Власти Аргентины отметили, что за июль Россия осталась должна 5,5 миллионов доз первого компонента и еще около 13 миллионов доз второй прививки. Сообщается, что 10 или 11 июля из РФ должен был прийти миллион доз российской «Спутник V». Однако поставка пришла только 13 июля в объеме 550 тысяч доз препарата.
Необходимо привлечь к ответственности представителей ведомств, отвечающих за учет и поставку вакцин, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
«Я думаю, за поставки все-таки ответственен Минпромторг, подразделение, которое отвечает за координацию действий. Также частично Минздрав, это уже касается технологической части. Есть вполне конкретные люди, которые и должны нести ответственность и должны назвать причины, насколько они объективны», - отметил он.
По словам Куринного, нарушение контракта российской стороной неизбежно влияет на репутацию страны.
«Нарушение контракта всегда портит имидж той стороны, которая его не выполняет. Поэтому, безусловно, должны быть приняты исчерпывающие меры для того, чтобы наладить эту поставку и ликвидировать те причины, которые послужили основой сложившейся ситуации, и, конечно, привлечь к ответственности тех лиц, которые к этому причастны, не предусмотрели, не рассчитали», - добавил он.
В свою очередь, депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» призвал не искать виноватых, если речь идет об объективных причинах задержки поставок, среди которых «тонкости» процесса производства и рост внутреннего спроса.
«Когда мы внедряем какие-то вакцины, вопросы отлаживания производства всегда занимают достаточно много времени в обычной жизни. Сейчас мы все делаем экстемпоре: изобрели, испытали и запустили в производство. Скорее всего, здесь не удается быстро наработать вакцину. Надо понимать, что «Спутник» – это живая вакцина, там вирус вектор, который живой, он безопасен для человека, но выполняет роль доносителя до иммунной системы той вставки, которая обеспечивает иммунитет к коронавирусу. Масштабное производство в десятках миллионов доз – это очень сложный, тонкий процесс. Также у нас сейчас резко возросли национальные потребности», - объяснил он.
Более того, сама Аргентина не собирается раздувать из ситуации скандал, а будет искать альтернативные варианты решения проблемы, уверен бывший главный санитарный врач.
«Главное, что процесс идет. К сожалению, не так, как хотелось бы. Если кто-то виноват, там разберутся. Но проблема системная, все делается слишком быстро, есть объективные причины, которые необходимо устранять.
Судя по заявлению Аргентины, они из этого не собираются делать скандала, но хочет еще другие вакцины закупить. Мы это изначально понимали. Например, Индия тоже прививает нашей вакциной, но мы в прошлом году передали Индии технологию производства и, учитывая, что в Индии достаточно серьезно развита биотехнологическая промышленность, страна в этом году уже прививает, в том числе «Спутником», который сама производит. Такой же вариант предлагался и другим странам. Аргентина, видимо, не смогла этого сделать, оценив свои возможности», - рассказал Онищенко.
Эффективность вакцин действительно снижается при распространении новых штаммов, но миру не придется начинать войну с пандемией с самого начала, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» доктор биологических наук, заведующий лабораторией вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ) Сергей Нетесов, комментируя соответствующее заявление главы ВОЗ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,1 млн+23 811 / сут.
Умерли
152 тыс.+795 / сут.
Выздоровели
5,5 млн+22 547 / сут.
- Прокуратура обжаловала приговор блогеру Эдварду Билу по делу о ДТП
- Роскомнадзор защитит детей от опасного контента
- Центробанк повысил ключевую ставку до 6,5% годовых
- Директор ЦАГИ рассказал о проекте сверхзвукового пассажирского самолёта
- Банки и магазины Белоруссии станут принимать карты «Мир»
- Песков прокомментировал ситуацию с экспортом «Спутника V»
- Россия пока не будет исключать движение «Талибан» из списка запрещённых
- Россияне массово захотели попасть в одну закрытую страну
- Песков оценил темпы вакцинации от коронавируса в России
- Песков заявил, что увеличение транзита газа через Украину сугубо коммерческая тема
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru