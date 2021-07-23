В Госдуме нашли виноватых в срыве поставок «Спутник V» за рубеж

Аргентина находится на грани расторжения контракта с Россией на поставку доз вакцины от коронавируса. Из-за постоянных перебоев в стране возникла критическая ситуация с количеством привитых. Об этом сообщает газета La Naсion со ссылкой на письмо советника президента Аргентины Сесилии Никколини первому заместителю гендиректора РФПИ Анатолию Браверману.

Власти Аргентины отметили, что за июль Россия осталась должна 5,5 миллионов доз первого компонента и еще около 13 миллионов доз второй прививки. Сообщается, что 10 или 11 июля из РФ должен был прийти миллион доз российской «Спутник V». Однако поставка пришла только 13 июля в объеме 550 тысяч доз препарата.

Необходимо привлечь к ответственности представителей ведомств, отвечающих за учет и поставку вакцин, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

«Я думаю, за поставки все-таки ответственен Минпромторг, подразделение, которое отвечает за координацию действий. Также частично Минздрав, это уже касается технологической части. Есть вполне конкретные люди, которые и должны нести ответственность и должны назвать причины, насколько они объективны», - отметил он.