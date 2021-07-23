Аргентина заявила о проблемах с поставками «Спутника V» из России

Аргентина находится на грани расторжения контракта с Россией на поставку доз вакцины от коронавируса. Из-за постоянных перебоев в стране возникла критическая ситуация с количеством привитых. Об этом сообщает газета La Naсion со ссылкой на письмо советника президента Аргентины Сесилии Никколини первому заместителю гендиректора РФПИ Анатолию Браверману.

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Власти Аргентины отметили, что за июль Россия осталась должна 5,5 миллионов доз первого компонента и еще около 13 миллионов доз второй прививки. Сообщается, что 10 или 11 июля из РФ должен был прийти миллион доз российской «Спутник V». Однако поставка пришла только 13 июля в объеме 550 тысяч доз препарата.

В Аргентине отметили, что понимают производственные трудности, которые появились семь месяцев назад, но спустя это время лекарство продолжает приходить с задержкой. Власти страны рассказали, что планируют использовать американскую вакцину как альтернативу.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:АргентинаРоссияВакцинаВакцинация
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