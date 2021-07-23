Аргентина заявила о проблемах с поставками «Спутника V» из России

Власти Аргентины отметили, что за июль Россия осталась должна 5,5 миллионов доз первого компонента и еще около 13 миллионов доз второй прививки. Сообщается, что 10 или 11 июля из РФ должен был прийти миллион доз российской «Спутник V». Однако поставка пришла только 13 июля в объеме 550 тысяч доз препарата.

В Аргентине отметили, что понимают производственные трудности, которые появились семь месяцев назад, но спустя это время лекарство продолжает приходить с задержкой. Власти страны рассказали, что планируют использовать американскую вакцину как альтернативу.

