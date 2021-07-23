Аргентина заявила о проблемах с поставками «Спутника V» из России
Аргентина находится на грани расторжения контракта с Россией на поставку доз вакцины от коронавируса. Из-за постоянных перебоев в стране возникла критическая ситуация с количеством привитых. Об этом сообщает газета La Naсion со ссылкой на письмо советника президента Аргентины Сесилии Никколини первому заместителю гендиректора РФПИ Анатолию Браверману.
Власти Аргентины отметили, что за июль Россия осталась должна 5,5 миллионов доз первого компонента и еще около 13 миллионов доз второй прививки. Сообщается, что 10 или 11 июля из РФ должен был прийти миллион доз российской «Спутник V». Однако поставка пришла только 13 июля в объеме 550 тысяч доз препарата.
В Аргентине отметили, что понимают производственные трудности, которые появились семь месяцев назад, но спустя это время лекарство продолжает приходить с задержкой. Власти страны рассказали, что планируют использовать американскую вакцину как альтернативу.
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