В Совфеде объяснили, как формируется официальная статистика по коронавирусу
Пока нет доказательств, что пневмония является коронавирусом, данные по заболевшим не идут в статистику, сообщали на пресс-конференции в НСН Татьяна Кусайко.
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, врач педиатр Татьяна Кусайко объяснила на пресс-конференции в НСН, откуда у СМИ берется статистика по коронавирусу, отличная от официальной.
«Данные можно сравнивать ежечасно, и они будут разные. Есть сайт стопкоронавирус.рф, где такая информация показана. Она обновляется по тем данным, что предоставляют регионы. Если выявлена пневмония, но нет доказательств, что это коронавирусная инфекция, она не идет еще в статистику. Все врачи и специалисты имеют оценку иммунитета переболевших и привитых», - сказала Кусайко.
Со своей стороны, основатель ассоциации врачей и целителей АСМ Алена Полынь высказала мнение, что какую-то статистику можно было бы корректировать, чтобы не допустить паники.
«У государства могут быть мотивы корректировать какие-то данные, чтобы не вызывать паники у населения в ту или иную сторону. Потому что паника – это всегда плохо, она приводит к хаосу и при ней невозможно принимать нормальные полноценные решения», - пояснила она.
При этом педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус признал, что статистика официально переболевших и людей и тех, которые встретились с вирусом и имеют иммунный ответ, отличается.
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