Вирусолог поспорил с главой ВОЗ об эффективности вакцин против новых штаммов

Сергей Нетесов уверен, что никакой новый штамм коронавируса не способен полностью «обойти» вакцины, но подтвердил, что эффективность препаратов перед лицом новых вариантов вируса снижается. 

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус допустил, что грядущие новые штаммы коронавируса смогут обойти существующие вакцины. По его словам, если это произойдет, миру придется начинать всё сначала.

Эффективность вакцин действительно снижается при распространении новых штаммов, но миру не придется начинать войну с пандемией с самого начала, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» доктор биологических наук, заведующий лабораторией вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ) Сергей Нетесов.

«Он не мог такого сказать, мог сказать, что возникнет вариант вируса, от которого вакцина меньше защищает. Потому что такой вариант уже есть – индийский штамм «дельта». Я бы не стал такие заявления делать. Хуже – да, но совсем не защищать вакцина не может. Все изменения, которые происходят в этих вариантах, они постепенные. Если будет линейка такая возникать, то это будет линейка штаммов все больше устойчивых к вакцине», - объяснил Нетесов.
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При этом вирусолог отметил, что глава ВОЗ обязан предупреждать страны о возможных угрозах и опасностях, что он и делает.

«Предупреждать глава ВОЗ обязан, это входит в его обязанности. Это не страшилка, это предупреждение. Россию, например, при нынешнем вахлацком отношении ждет еще несколько десятков тысяч смертей, если ее не предупредить», - добавил он.

Вирусологи неоднократно предупреждали, что медленные темпы вакцинирования в России способствуют мутациям коронавируса. «Будет такой пинг-понг, циркулярный процесс, в результате которого отберутся новые, более приспособленные формы вируса. Если бы у нас все люди были вакцинированы, то процесс бы прекратился в самом зародыше», - объяснял «Радиоточке НСН» молекулярный биолог Константин Северинов.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал категорию людей, рискующих заразиться оспой обезьян.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:ВОЗВакцинацияКоронавирус
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