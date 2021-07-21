Вирусолог поспорил с главой ВОЗ об эффективности вакцин против новых штаммов

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус допустил, что грядущие новые штаммы коронавируса смогут обойти существующие вакцины. По его словам, если это произойдет, миру придется начинать всё сначала.

Эффективность вакцин действительно снижается при распространении новых штаммов, но миру не придется начинать войну с пандемией с самого начала, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» доктор биологических наук, заведующий лабораторией вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ) Сергей Нетесов.

«Он не мог такого сказать, мог сказать, что возникнет вариант вируса, от которого вакцина меньше защищает. Потому что такой вариант уже есть – индийский штамм «дельта». Я бы не стал такие заявления делать. Хуже – да, но совсем не защищать вакцина не может. Все изменения, которые происходят в этих вариантах, они постепенные. Если будет линейка такая возникать, то это будет линейка штаммов все больше устойчивых к вакцине», - объяснил Нетесов.