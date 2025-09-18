Депутат Госдумы Анатолий Вассерман, в свою очередь, допускал, что изучение китайского языка в российских школах может стать обязательным. По словам Бессараб, россиянам не нужно отказывать от изучения английского языка в пользу китайского.

«Нужно ко всему относиться взвешенно. Сегодня многие родители отводят своих детей на курсы китайского языка. Однако нужно помнить, что и Китай, и Индия говорят на английском. Если есть потребность работать с китайскими партнерами, изучать многовековую китайскую историю, то да, конечно, нужно учить китайский язык. Все зависит от потребностей самого человека. Не надо говорить, что мы больше не любим английский, бросаем его учить и переходим на китайский. Вообще, нужно учить свой любимый русский язык. Все остальные предметы нужно знать хорошо. Отлично нужно знать то, что в будущем пригодится в работе», — заключила Бессараб.

Ранее руководитель агентства по переводу с китайского языка Мария Суворова заявила НСН, что внедрение китайского в школах не встретит сопротивления, так как у языка уже бешеная популярность среди детей.

