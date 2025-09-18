В Госдуме объяснили сокращение часов английского языка в школах
Число уроков английского языка в школах сократили из-за перегрузки учеников, сказала в пресс-центре НСН Светлана Бессараб.
В России необходимо развивать и высшую школу образования, и восстанавливать начальную профессиональную, заявила в пресс-центре НСН член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
С 1 сентября ученики 5-7 классов будут изучать английский язык лишь два часа в неделю. Решение о сокращении часов, принятое Минпросвещения РФ, мотивировано необходимостью оптимизации учебной нагрузки и более рационального распределения учебного времени. Бессараб отметила, что российской системе образования надо четко определить, какие вызовы стоят перед страной.
«Мы действительно столкнулись с сокращением часов английского языка в школах. Программа слишком насыщена, дети не справляются с такой огромной учебной нагрузкой. Сегодня очень большие вызовы не только в знании иностранных языков, но и в образовании в целом. Сегодня мы говорим о том, что нам нужно строить двигатели, самолеты. Нам нужны свои инженеры, научные сотрудники. Мы должны развивать и высшую школу образования, и восстанавливать начальную профессиональную, ведь её совсем разрушили. Мы должны разобраться, что такое эффективная начальная школа. Нам нужно разобраться, какие вызовы стоят перед нами», — сказала собеседница НСН.
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман, в свою очередь, допускал, что изучение китайского языка в российских школах может стать обязательным. По словам Бессараб, россиянам не нужно отказывать от изучения английского языка в пользу китайского.
«Нужно ко всему относиться взвешенно. Сегодня многие родители отводят своих детей на курсы китайского языка. Однако нужно помнить, что и Китай, и Индия говорят на английском. Если есть потребность работать с китайскими партнерами, изучать многовековую китайскую историю, то да, конечно, нужно учить китайский язык. Все зависит от потребностей самого человека. Не надо говорить, что мы больше не любим английский, бросаем его учить и переходим на китайский. Вообще, нужно учить свой любимый русский язык. Все остальные предметы нужно знать хорошо. Отлично нужно знать то, что в будущем пригодится в работе», — заключила Бессараб.
Ранее руководитель агентства по переводу с китайского языка Мария Суворова заявила НСН, что внедрение китайского в школах не встретит сопротивления, так как у языка уже бешеная популярность среди детей.
