Финансовые проблемы мешают работе каждому третьему россиянину

Финансовые трудности напрямую отражаются на работе россиян: 33% сотрудников признались, что из-за них снижается эффективность труда. Об этом говорится в исследовании Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина России и сервиса SuperJob, сообщает «Газета.Ru».

Еще 20% респондентов отметили, что денежные трудности, напротив, мотивируют их работать больше и лучше. При этом половина опрошенных считает полезным введение программ финансового просвещения на рабочем месте.

На рынке труда назвали профессии с высокими зарплатами

Чаще всего интерес вызывают темы сбережений и инвестиций (52%), личного финансового планирования (43%), налоговых вычетов (35%), безопасности (31%) и пенсионных накоплений (29%). Мужчины чаще хотят разбираться в инвестициях, женщины — в защите от мошенников и управлении бюджетом. Молодежь до 35 лет интересуется фондовым рынком, тогда как люди старше 45 лет — пенсионным обеспечением.

Необходимость финансового обучения сотрудников подтверждают и работодатели: 59% HR-специалистов полагают, что это поможет снизить стресс, повысить лояльность и сократить текучесть кадров, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / DPA
ТЕГИ:ФинансыРоссиянеРабота

Горячие новости

Все новости

партнеры