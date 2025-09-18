Финансовые проблемы мешают работе каждому третьему россиянину

Финансовые трудности напрямую отражаются на работе россиян: 33% сотрудников признались, что из-за них снижается эффективность труда. Об этом говорится в исследовании Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина России и сервиса SuperJob, сообщает «Газета.Ru».

Еще 20% респондентов отметили, что денежные трудности, напротив, мотивируют их работать больше и лучше. При этом половина опрошенных считает полезным введение программ финансового просвещения на рабочем месте.