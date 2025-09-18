Финансовые проблемы мешают работе каждому третьему россиянину
Финансовые трудности напрямую отражаются на работе россиян: 33% сотрудников признались, что из-за них снижается эффективность труда. Об этом говорится в исследовании Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина России и сервиса SuperJob, сообщает «Газета.Ru».
Еще 20% респондентов отметили, что денежные трудности, напротив, мотивируют их работать больше и лучше. При этом половина опрошенных считает полезным введение программ финансового просвещения на рабочем месте.
Чаще всего интерес вызывают темы сбережений и инвестиций (52%), личного финансового планирования (43%), налоговых вычетов (35%), безопасности (31%) и пенсионных накоплений (29%). Мужчины чаще хотят разбираться в инвестициях, женщины — в защите от мошенников и управлении бюджетом. Молодежь до 35 лет интересуется фондовым рынком, тогда как люди старше 45 лет — пенсионным обеспечением.
Необходимость финансового обучения сотрудников подтверждают и работодатели: 59% HR-специалистов полагают, что это поможет снизить стресс, повысить лояльность и сократить текучесть кадров, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме назвали популярные специальности в колледжах в 2025 году
- Финансовые проблемы мешают работе каждому третьему россиянину
- Адвокат Жорин: россияне не смогут получить матерные номера на автомобили
- Путин высказался об идее квартальной индексации пенсий
- Игристый локомотив: Российское вино назвали поводом для гордости
- В Петербурге арестовали троих подозреваемых в подготовке теракта
- Россия оспорила в суде ООН решение ИКАО по делу MH17
- Трамп заявил, что только США могут вводить пошлины
- В Россию прибыли первые эвакуированные из сектора Газа россияне
- В Воронежской области подросток с молотком проник в здание школы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru