В китайском языке больше 80 тысяч словарных комбинаций, а еще все зависит от интонаций, если кому-то это кажется простым, то точно не простым россиянам, рассказала руководитель агентства по переводу с китайского языка Мария Суворова в разговоре с НСН.

В российских школах могут ввести обязательные уроки китайского языка. Об этом заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, этот язык не будет сложнее английского, поделился он с NEWS.ru. Суворова раскритиковала такую позицию.