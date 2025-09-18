Трамп заявил, что Стармер поддержал отказ Европы от российской нефти

Президент США Дональд Трамп сообщил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер согласился с его позицией о необходимости прекращения закупок российской нефти странами Европы. Запись заявления распространил пресс-пул Белого дома.

Как рассказал американский лидер, Стармер отметил, что «это нехорошо», и поддержал идею отказа от импорта энергоресурсов из России, отмечает RT.

Сенатор Грэм пригрозил Венгрии и Словакии последствиями за покупку нефти в РФ

Ранее Трамп на совместной пресс-конференции с британским премьером в резиденции Чекерс заявил, что не намерен вводить новые санкции против Москвы, пока европейские союзники продолжают покупать у нее нефть.

13 сентября президент США уточнил, что готов рассмотреть жесткие ограничения при условии, что все страны НАТО прекратят закупки у России. Он также призвал альянс ввести импортные пошлины в размере 50-100% против Китая, добавив, что эти меры могут быть сняты после достижения мирного урегулирования украинского конфликта, передает «Радиоточка НСН».

