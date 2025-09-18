Шансы Газманова вернуть деньги от бизнесмена Саркисяна назвали «туманными»

Перспективы возврата Олегом Газмановым денег, отданных бизнесмену Геворку Саркисяну, выглядят крайне неопределенными. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказала адвокат Юлия Вербицкая-Линник.

По ее словам, речь идет об инвестициях, которые изначально связаны с высокими рисками. Даже если суд признает предпринимателя виновным в мошенничестве, это еще не означает возврат средств: у Саркисяна, вероятно, нет счетов и имущества в России.

Адвокат уточнила, что сумма займа составляет около 600 миллионов рублей, и факт ее передачи еще предстоит доказать следствию. Обвиняемый, отметила она, может утверждать, что деньги не передавались полностью или частично и привлекать для подтверждения своей позиции налоговые органы.

Вербицкая-Линник подчеркнула, что признание вины и даже реальный срок для Саркисяна не гарантируют Газманову возврата средств. Вероятность взыскать деньги в отсутствие у бизнесмена активов в России, по ее словам, «представляется более чем туманной», передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
