Шансы Газманова вернуть деньги от бизнесмена Саркисяна назвали «туманными»

Адвокат уточнила, что сумма займа составляет около 600 миллионов рублей, и факт ее передачи еще предстоит доказать следствию. Обвиняемый, отметила она, может утверждать, что деньги не передавались полностью или частично и привлекать для подтверждения своей позиции налоговые органы.

Вербицкая-Линник подчеркнула, что признание вины и даже реальный срок для Саркисяна не гарантируют Газманову возврата средств. Вероятность взыскать деньги в отсутствие у бизнесмена активов в России, по ее словам, «представляется более чем туманной», передает «Радиоточка НСН».

