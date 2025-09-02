Вассерман допустил обязательные уроки китайского языка в российских школах
Изучение китайского языка в российских школах может стать обязательным. Об этом NEWS.ru заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
По его словам, это может произойти в следствие укрепления экономических отношений России с Китаем.
При этом парламентарий указал, что англоязычные страны своими действиями отодвинули свой язык «на задний план».
«Они настолько давят на других, что в конце концов отдавили всех в сторону от себя. Китайский же становится все более перспективным», — заключил Вассерман.
Ранее сервисы «Авито Услуги» и «Авито Работа» выяснили, что на рынке вакансий наиболее востребованными иностранными языками для соискателей стали английский, китайский и японский, сообщает RT.
