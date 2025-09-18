Путин высказался об идее квартальной индексации пенсий
Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций в Ново-Огарево отметил, что идея ежеквартальной индексации пенсий и социальных пособий заслуживает внимания, однако, по его словам, главным способом защиты доходов граждан должно быть снижение инфляции.
Как следует из стенограммы, опубликованной на сайте Кремля, глава государства подчеркнул, что подобные предложения требуют обсуждения.
Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов указал, что ежегодная индексация не компенсирует рост цен, и высказал мнение, что повышение выплат раз в квартал могло бы заметно улучшить положение пенсионеров.
Путин в ответ заявил, что более эффективным решением остается контроль за уровнем инфляции, что позволило бы устранить саму причину необходимости частой индексации, передает «Радиоточка НСН».
