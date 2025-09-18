СМИ: Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант

Канадский актер Киану Ривз сыграл тайную свадьбу со своей возлюбленной, художницей Александрой Грант, сообщает Radar Online со ссылкой на друзей пары.

По данным издания, 61-летний артист и 52-летняя Грант поженились в начале лета во время поездки по Европе. Инсайдеры отметили, что пара предпочитает сохранять личное пространство и поэтому держала церемонию в секрете, отмечает издание «Профиль».

СМИ: Киану Ривз недоволен сценарием «Константина 2»

Близкие Ривза рассказали, что Александра стала для актера важной поддержкой после тяжелых утрат.

Известно, что ранее Ривз никогда не состоял в браке. В 1999 году его возлюбленная Дженнифер Сайм родила мертворожденную дочь, а спустя два года погибла в автокатастрофе, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СвадьбаАктеры

Горячие новости

Все новости

партнеры