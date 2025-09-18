СМИ: Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант

Путин призвал подумать об организации отдельного ведомства по ЖКХ Россия оспорила в международном суде ООН решение по делу рейса MH17 В демонстрациях на территории Франции приняли участие более миллиона человек ИИ-министр выступил с речью в парламенте Албании Магнитная буря может стать дополнительным фактором, который выявляет заболевание