СМИ: Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант
Канадский актер Киану Ривз сыграл тайную свадьбу со своей возлюбленной, художницей Александрой Грант, сообщает Radar Online со ссылкой на друзей пары.
По данным издания, 61-летний артист и 52-летняя Грант поженились в начале лета во время поездки по Европе. Инсайдеры отметили, что пара предпочитает сохранять личное пространство и поэтому держала церемонию в секрете, отмечает издание «Профиль».
Близкие Ривза рассказали, что Александра стала для актера важной поддержкой после тяжелых утрат.
Известно, что ранее Ривз никогда не состоял в браке. В 1999 году его возлюбленная Дженнифер Сайм родила мертворожденную дочь, а спустя два года погибла в автокатастрофе, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Астрономы назвали предстоящее затмение «неудачным» для жителей Земли
- Трамп заявил, что Стармер поддержал отказ Европы от российской нефти
- СМИ: Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант
- Шансы Газманова вернуть деньги от бизнесмена Саркисяна назвали «туманными»
- В Госдуме назвали популярные специальности в колледжах в 2025 году
- Финансовые проблемы мешают работе каждому третьему россиянину
- Адвокат Жорин: Россияне не смогут получить матерные номера на автомобили
- Путин высказался об идее квартальной индексации пенсий
- Игристый локомотив: Российское вино назвали поводом для гордости
- В Петербурге арестовали троих подозреваемых в подготовке теракта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru