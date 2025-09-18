Россия оспорила в суде ООН решение ИКАО по делу MH17
Россия подала иск в Международный суд ООН, обжаловав решение Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о ее якобы причастности к катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17, сообщил МИД РФ.
В ведомстве подчеркнули, что обращение сделано 18 сентября в соответствии со статьей 84 Чикагской конвенции 1944 года о международной гражданской авиации.
По заявлению МИД, это первая попытка в истории, когда ИКАО попыталась урегулировать разногласия между государствами через свой политический орган.
В Москве считают, что инициатива оказалась безуспешной и решения Совета носят необоснованный характер, передает «Радиоточка НСН».
