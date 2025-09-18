Учитель: Заговорить на английском языке можно за два года занятий
18 сентября 202515:39
Александра Веснина
Два года с занятиями два раза в неделю нужно, чтобы заговорить на английском, сказал НСН Олег Грега.
Преподаватель английского языка Олег Грега заявил в пресс-центре НСН, что английским стоит заниматься либо один на один с педагогом, либо в группе из трех-четырех человек.
«Мы практически не слышим английскую речь, потому что почти все фильмы в дубляже. Люди даже не имеют представление о том, как человек говорит. И вот из-за этого наши люди умеют читать, писать, а вот говорить практически никто не может. Ко мне обращались выпускники МГУ, чтобы наточить говорение. Им не хватает практики. Два года с занятиями два раза в неделю нужно, чтобы заговорить на английском. Речь идет либо о совсем маленьких группах по три-четыре человека, либо о занятиях один на один», — сказал он.
Ранее переводчик китайского языка Юлиана Кривошеева раскрыла НСН секрет изучения иностранных языков.
15 мая 2023
