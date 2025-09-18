На Павелецкой набережной загорелся бизнес-центр В Госдуму внесут законопроект о праве доступа инвалидов и мотоциклистов на выделенки Дни Минска начались в Москве В Москве до конца года откроют еще пять Центров женского здоровья Здоровье пумы Геркулеса, переселившегося из квартиры в Кунцево в зоопарк, значительно улучшилось