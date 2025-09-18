Бизнес-эксперт из Китая: Умные наушники не заменят переводчиков с китайского

При переводе с китайского языка важно учитывать менталитет и культуру народа, сказал НСН Сергей Разов.

Новые технологии в виде наушников с переводом в реальном времени не заменят людей-переводчиков, сказал в пресс-центре НСН экс-глава «Роснефти» в Китае, эксперт по бизнесу в Китае Сергей Разов.

«Изучение языков останется востребованным, несмотря на появление наушников с синхронным переводом, потому что китайский язык нельзя просто переводить. Тут нужно понимать менталитет, ведь не всегда прямой перевод будет означать то, что он означает. Для перевода с китайского на любой другой язык всегда должен присутствовать человек, который понимает менталитет и культуру, чтобы пояснять и разжевывать от себя. Просто перевод не даст полной картины понимания того, что собеседник хочет сказать», — сказал собеседник НСН.

ФОТО: РИА Новости / Анна Раткогло
