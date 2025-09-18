Бизнес-эксперт из Китая: Умные наушники не заменят переводчиков с китайского

Между Россией и Украиной состоялся первый за месяц обмен телами погибших Песков подтвердил уход Козака с должности замглавы администрации президента по собственному желанию Экономист: Повышение НДС вполне реально, но этого можно избежать в случае девальвации рубля Депутату Арефьеву, предложившему отключать интернет по выходным, предложили отдохнуть