Бизнес-эксперт из Китая: Умные наушники не заменят переводчиков с китайского
18 сентября 202516:08
Александра Веснина
При переводе с китайского языка важно учитывать менталитет и культуру народа, сказал НСН Сергей Разов.
Новые технологии в виде наушников с переводом в реальном времени не заменят людей-переводчиков, сказал в пресс-центре НСН экс-глава «Роснефти» в Китае, эксперт по бизнесу в Китае Сергей Разов.
«Изучение языков останется востребованным, несмотря на появление наушников с синхронным переводом, потому что китайский язык нельзя просто переводить. Тут нужно понимать менталитет, ведь не всегда прямой перевод будет означать то, что он означает. Для перевода с китайского на любой другой язык всегда должен присутствовать человек, который понимает менталитет и культуру, чтобы пояснять и разжевывать от себя. Просто перевод не даст полной картины понимания того, что собеседник хочет сказать», — сказал собеседник НСН.
Ранее преподаватель английского языка Олег Грега заявил в пресс-центре НСН, что английским стоит заниматься либо один на один с педагогом, либо в группе из трех-четырех человек.
