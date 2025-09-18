По словам собеседницы НСН, выбирая специальность, молодые люди ориентируются на возможность последующего получения высшего образования.

«Самое главное — сегодня выбираются те направления, по которым есть возможность продолжить обучение и получать высшее образование по смежным специальностям. В качестве гарантии возможности продолжения обучения Госдума приняла закон, который дает возможность поступать на специальные направления высшего образования после СПО по смежным специальностям без сдачи ЕГЭ, по собеседованиям и внутренним экзаменам вузов. Если же выбирается другое направление подготовки, надо будет сдавать ЕГЭ. Поэтому наши абитуриенты пошли по тому пути, который предполагает получение и рабочей профессии, и специальности среднего звена с возможностью работать и продолжить обучение в высшей школе», — добавила депутат.

При этом, отметила она, сегодня не стоит задача уменьшить количество студентов вузов.

«Сегодня не ставится задача сокращать количество желающих получить высшее профессиональное образование. Также никто не собирается сокращать количество бюджетных мест в вузах. То, что СПО пользуется спросом, — характерная черта времени, когда молодой человек хочет иметь профессию, специальность и в достаточно юном возрасте приступить к работе, а дальше уже получать те компетенции, которые необходимы для карьерного роста», — заявила собеседница НСН.

В заключение Пилипенко указала на то, что сегодня делается упор на развитие колледжей.

«В этом году запущена большая программа Минпросвещения по ремонту колледжей. Для этого выделены федеральные средства с участием регионов. Кроме того, законодательно закреплено понятие таких образовательных программ, как профессионалитет, где студенты учатся в лабораториях, мастерских, которые созданы при участии реального сектора экономики — предприятий, организаций, вкладывающих свои средства в создание новой лабораторно-технической и материально-технической базы колледжей. При этом, конечно, выделяются федеральные средства. Поэтому программа развития СПО для новых условий, для новых направлений подготовки, для новых специальностей, конечно, работает, и это вызывает интерес у нашей молодежи», — подытожила она.

Ранее Пилипенко заявила, что в России наблюдалось снижение числа молодых ученых, однако сегодня их число, наоборот, увеличивается, особенно в медицине. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

