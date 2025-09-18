Адвокат Жорин: россияне не смогут получить матерные номера на автомобили
Автомобильные номера с нецензурными комбинациями букв не будут выставляться на продажу, сообщил «Газете.Ru» адвокат Сергей Жорин.
По его словам, действующий ГОСТ разрешает использовать только кириллические буквы, совпадающие по написанию с латиницей, и из них матерные слова составить практически невозможно. Случайные двусмысленные серии, как отметил юрист, блокируются и не выдаются.
Жорин добавил, что цифровые комбинации ограничений не имеют: номера с «666» могут попасть в обращение, поскольку запрета на них нет. Он уточнил, что недавний закон о запрете «пропаганды сатанизма» на госзнаки не распространяется, так как речь идет исключительно о публичной агитации, а не о случайных наборах символов.
Поводом для комментария стало заявление президента России Владимира Путина, который на встрече с лидерами думских фракций поддержал идею легализовать продажу «красивых» номеров. Глава государства отметил, что это позволит навести порядок в сфере, где сейчас действуют полулегальные схемы, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Адвокат Жорин: россияне не смогут получить матерные номера на автомобили
- Путин высказался об идее квартальной индексации пенсий
- Игристый локомотив: Российское вино назвали поводом для гордости
- В Петербурге арестовали троих подозреваемых в подготовке теракта
- Россия оспорила в суде ООН решение ИКАО по делу MH17
- Трамп заявил, что только США могут вводить пошлины
- В Россию прибыли первые эвакуированные из сектора Газа россияне
- В Воронежской области подросток с молотком проник в здание школы
- В России предложили приравнять «обжор» к алкоголикам и наркоманам
- Трамп вновь перепутал Армению и Албанию, говоря о конфликте с Баку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru