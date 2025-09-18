Адвокат Жорин: россияне не смогут получить матерные номера на автомобили

Жорин добавил, что цифровые комбинации ограничений не имеют: номера с «666» могут попасть в обращение, поскольку запрета на них нет. Он уточнил, что недавний закон о запрете «пропаганды сатанизма» на госзнаки не распространяется, так как речь идет исключительно о публичной агитации, а не о случайных наборах символов.

Поводом для комментария стало заявление президента России Владимира Путина, который на встрече с лидерами думских фракций поддержал идею легализовать продажу «красивых» номеров. Глава государства отметил, что это позволит навести порядок в сфере, где сейчас действуют полулегальные схемы, передает «Радиоточка НСН».

