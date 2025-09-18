В Петербурге арестовали троих подозреваемых в подготовке теракта
Калининский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу троих человек, которых следствие считает агентами Украины, готовившими теракт против главы оборонного предприятия. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Под арест до 10 ноября отправлены Федор Краснов, Любовь Осипова и Елена Шутова.
Им вменяют незаконные операции со взрывчатыми веществами и взрывными устройствами (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ), а также покушение на теракт (ч. 3 ст. 30 и п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).
Суд избрал для всех фигурантов меру пресечения в виде содержания в СИЗО на два месяца, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин высказался об идее квартальной индексации пенсий
- Игристый локомотив: Российское вино назвали поводом для гордости
- В Петербурге арестовали троих подозреваемых в подготовке теракта
- Россия оспорила в суде ООН решение ИКАО по делу MH17
- Трамп заявил, что только США могут вводить пошлины
- В Россию прибыли первые эвакуированные из сектора Газа россияне
- В Воронежской области подросток с молотком проник в здание школы
- В России предложили приравнять «обжор» к алкоголикам и наркоманам
- Трамп вновь перепутал Армению и Албанию, говоря о конфликте с Баку
- «Хождение по минам»: Войтинский о влиянии артистов на промо фильмов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru