В Петербурге арестовали троих подозреваемых в подготовке теракта

Калининский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу троих человек, которых следствие считает агентами Украины, готовившими теракт против главы оборонного предприятия. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Под арест до 10 ноября отправлены Федор Краснов, Любовь Осипова и Елена Шутова.