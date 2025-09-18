В Петербурге арестовали троих подозреваемых в подготовке теракта

Калининский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу троих человек, которых следствие считает агентами Украины, готовившими теракт против главы оборонного предприятия. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Под арест до 10 ноября отправлены Федор Краснов, Любовь Осипова и Елена Шутова.

В Брянской области разгромили планировавших теракты украинских диверсантов

Им вменяют незаконные операции со взрывчатыми веществами и взрывными устройствами (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ), а также покушение на теракт (ч. 3 ст. 30 и п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).

Суд избрал для всех фигурантов меру пресечения в виде содержания в СИЗО на два месяца, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ТерактСанкт-ПетербургАрест

Горячие новости

Все новости

партнеры