В АТОР успокоили насчет поездок в Китай с эпидемией коронавируса
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе прокомментировала НСН рекомендации Ростуризма по ограничению туров в Китай из-за коронавируса.
Пятеро студентов Бaйкaльского госудaрственного университетa (БГУ), уроженцев КНР, были госпитaлизировaны с респирaторным зaболевaнием. По предвaрительным дaнным, у них грипп типa A. Однaко медики все рaвно плaнируют проверить их нa возможное нaличие болезни, вызвaнной коронaвирусом, сообщaет ТAСС ссылaясь нa глaвного врaчa Иркутской облaстной инфекционной клинической больницы Влaдимирa Хaбудaевa.
Накануне, 24 января, Ростуризм призвал российских туристов воздержаться от поездок в Китай до стабилизации ситуации с распространением эпидемии в стране. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По мнению исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, Китай – менее популярное в России направление, чем, Турция. Однако, именно оно пользуется спросом у жителей Сибири и Дальнего Востока, рассказала Ломидзе в интервью НСН.
«С Турцией и другими средиземноморскими направлениями Китай не сравнится, но на территории всей страны, и особенно Сибирского и Дальневосточного федеральных округов Китай входит в десятку самых продаваемых направлений. В Китае наиболее популярное направление – остров Хайнань. Поэтому, конечно, крайне неприятно то, что сейчас происходит в Китае с коронавирусом», - отметила эксперт.
Глава АТОР подчеркнула, что Ростуризм рекомендовал отложить туры в Китай до нормализации эпидемиологической обстановки, но возможность авиаперелетов сохраняется.
«Не введено ограничение на полеты в Китай. Таким образом, те туристы, кто уже приобрел туда туры и запланировал поездки на ближайшие даты, скорее всего, если в понедельник ничего не изменится, будут доставлены на место отдыха. А те, кто находится в Китае, по истечении срока тура будут доставлены на Родину», - считает эксперт.
Майя Ломидзе напомнила о необходимости медицинской страховки, которая позволяет компенсировать расходы туристов за границей.
«Даже после приобретения тура гражданин может заключить договор на расширенную медицинскую страховку», - сказала собеседница НСН.
Эксперт туротрасли отказалась оценивать финансовые потери российских компаний от снижения продаж путевок на китайском направлении.
«Пока очень рано говорить об объеме финансовых потерь. И в сложившейся ситуации это не самый приоритетный вопрос. Главное, чтобы история с этой болезнью не получила распространения», - заявила Ломидзе.
Ранее экс-начальник управления международного сотрудничества Ростуризма Валерий Коровкин в беседе с НСН признал наличие отказов среди российских туристов от поездок в Китай в связи с распространением там коронавируса. Он отметил, что город Ухань, в котором проявился вирус, не пользуется популярностью среди российских туристов.
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