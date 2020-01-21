В аэропорту Бангкока усилят эпидемиологический контроль

Как сообщает агентство, основной целью диагностики является определить тех пассажиров, которые обладают симптомами болезни, и сделать это максимально быстро. Как отмечают специалисты, такой же метод был внедрен во время других эпидемий - птичий и свиной грипп в прошлые годы. По данным агентства, аппаратура, способная измерить температуру тела, стала лучше и меньше, поэтому находящиеся в здании люди могут ее просто не заметить, что способствует психологическому комфорту и позволяет не затруднять проход пассажиров через контрольные пункты в аэропорту.

В случае обнаружения заболевшего его отводят в специально оборудованный медпункт. В настоящий момент особый контроль осуществляется за прибывающими из Китая, особенно из города Ухань - места, где сейчас эпидемия, но, как передает агентство, в течение недели было обнаружено лишь два человека, которых пришлось останавливать. В обоих случаях коронавирус у пассажиров не был обнаружен. Таиланд не намерен принимать ограничения для прибывающих из Китая.