«Аэрофлот» предлагает сдать билеты в Китай на ближайшие даты
Авиакомпания «Аэрофлот» предложила пассажирам сдать билеты на рейсы в Китай с ближайшими датами отправления. Об это сообщает Интерфакс.
По данным агентства, клиенты «Аэрофлота» с рейсами в Китай с 24 по 7 февраля смогут сдать билеты или обменять их на более поздние даты вплоть до конца февраля текущего года. Обе услуги предоставляются бесплатно.
Такое решение было принято в связи с широким распространением коронавируса в стране. По последним данным, с момента начала эпидемии в декабре прошлого года зарегистрировано более 600 случаев заражения, 18 смертей.
Ранее стало известно, что китайские власти запретили турфирмам продавать туры внутри страны и за границу. Об этом в эксклюзивном интервью НСН сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
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