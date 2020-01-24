«Аэрофлот» предлагает сдать билеты в Китай на ближайшие даты

По данным агентства, клиенты «Аэрофлота» с рейсами в Китай с 24 по 7 февраля смогут сдать билеты или обменять их на более поздние даты вплоть до конца февраля текущего года. Обе услуги предоставляются бесплатно.

Такое решение было принято в связи с широким распространением коронавируса в стране. По последним данным, с момента начала эпидемии в декабре прошлого года зарегистрировано более 600 случаев заражения, 18 смертей.

Ранее стало известно, что китайские власти запретили турфирмам продавать туры внутри страны и за границу. Об этом в эксклюзивном интервью НСН сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.



