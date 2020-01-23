«Стандартная ситуация». Эксперт о боязни туристов лететь в Китай
Экс-начальник управления международного сотрудничества Ростуризма в эфире НСН признал, что вспышка коронавируса в КНР отразилась на желающих посетить страну россиян.
Россияне начали отказываться от туров в Китай из-за эпидемии коронавируса. Первые отказы зафиксировали туроператоры «Интурист» и Anex Tour. Компаниям поступает много звонков с вопросами от туристов, ситуация отразилась также на спросе на туры в Таиланд и Вьетнам, пишет РБК.
Вспышка пневмонии неизвестного происхождения в Китае началась в конце декабря 2019 года в городе Ухань. На текущий момент число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, превысило 570 человек, известно о 17 умерших. Случаи заболевания были также обнаружены в Японии, США, Южной Корее и Таиланде. Для борьбы с распространением вируса власти КНР закрыли выезд и ограничили въезд в Ухань и соседний с ним город Хуанган.
На фоне распространения заболевания российские власти усилили контроль на границе: в аэропортах стали проверять состояние здоровья пассажиров, прибывших из Китая.
Экс-начальник управления международного сотрудничества Ростуризма Валерий Коровкин в беседе с НСН признал наличие отказов, по его словам, это уже не первая подобная ситуация. Он отметил, что город Ухань, в котором проявился вирус, не пользуется популярностью среди российских туристов.
«Отказы есть, но говорить, что они массовые, пока нельзя, исходя из статистики, которой мы располагаем. Но отказы, повторю, есть, люди боятся, это вполне стандартная ситуация, не в первый раз. Города, в которых случились очаги заражения, не самые популярные у российских туристов. Они включены в ряд маршрутов, но они явно не топовые. Популярная сетка перелетов - это Пекин, Шанхай и юг, прежде всего, Гуанчжоу и Хайнань. Там реально большие объемы. Количество линий в Китай расширяется, это хорошо. Компании, участвующие в транспортном сообщении, активно предлагают новые маршруты, надеясь на загрузку со своей стороны, прежде всего. И у них это получается. Поэтому сейчас развиваются маршруты и в провинциальные города, хотя провинциальные города в Китае – это миллионники, громадные по нашим меркам», - добавил он.
Сообщается, что на китайском острове Хайнань не зафиксированы случаи заражения вирусом, в аэропортах приняты все необходимые профилактические меры для обеспечения безопасности, а каждый турист, который прилетает из материковой части Китая, проходит тщательный медицинский осмотр. Эксперты ожидают, что темпы продаж туров на Хайнань с заездами в марте, апреле и более поздние даты восстановится после стабилизации общего информационного фона.
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