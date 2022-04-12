«Уже через год»: Уход Nokia чреват большими проблемами со связью с регионах

При этом, по его словам, в результате ухода Nokia в отдаленных регионах России могут возникнуть проблемы со связью.

«Оборудование может выйти из строя, его нечем будет заменить. Тогда придется снимать базовые станции где-нибудь в удаленном месте, где она пользуется меньшим спросом, и ставить в городскую черту. Поэтому могут быть проблемы со связью. К сожалению, всего в России работало три производителя: Nokia, Ericsson, который тоже ушел, и Huawei – единственный кто остался. Полностью переоборудовать город, который уже построен на другом вендере – это очень дорого. Пока этот вопрос так не будут решать, а будут смотреть по мере поступления проблем», - объяснил Кусков.

Он также подчеркнул, что для того, чтобы избежать таких проблем, в России следует производить собственное оборудование.