«Уже через год»: Уход Nokia чреват большими проблемами со связью с регионах
Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков в эфире НСН заметил, что проблемы от ухода Nokia из России проявятся уже в следующем году.
Основное производство Nokia – это базовые станции для мобильных операторов, поэтому с уходом компании из России в отдаленных регионах страны могут появиться проблемы со связью. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.
Ранее стало известно, что финская компания Nokia уйдет с российского рынка. Кусков отметил, что в этом году России еще хватит оборудования этой организации.
«Прежде всего, Nokia производит не смартфоны, а базовые станции, которые строили ряд операторов в регионах. Сейчас они закупили определенное количество станций для развертывания, но понятно, что их хватит только на какой-то промежуток времени, и когда этот период пройдет, то, если Nokia не вернется в Россию, уже будут возникать проблемы. Потому что у нас отечественного оборудования для мобильной связи совсем нет. Не думаю, что проблемы возникнут в течение этого года, но в следующем – все зависит от ситуации», - добавил он.
При этом, по его словам, в результате ухода Nokia в отдаленных регионах России могут возникнуть проблемы со связью.
«Оборудование может выйти из строя, его нечем будет заменить. Тогда придется снимать базовые станции где-нибудь в удаленном месте, где она пользуется меньшим спросом, и ставить в городскую черту. Поэтому могут быть проблемы со связью. К сожалению, всего в России работало три производителя: Nokia, Ericsson, который тоже ушел, и Huawei – единственный кто остался. Полностью переоборудовать город, который уже построен на другом вендере – это очень дорого. Пока этот вопрос так не будут решать, а будут смотреть по мере поступления проблем», - объяснил Кусков.
Он также подчеркнул, что для того, чтобы избежать таких проблем, в России следует производить собственное оборудование.
«Пока нельзя сказать, когда именно в Россию вернется Nokia, и сможет ли она это сделать. Для Nokia важен российский рынок, но он, однозначно, не является для нее самым большим. Да, они получали здесь свою прибыль, так что это обоюдное желание. Но самое главное для нас – это создание своего собственного оборудования, которое позволяло бы быть независимым от иностранных компаний», - заключил гендиректор Telecom Daily.
Ранее Денис Кусков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что если Apple все-таки уйдет из России, то потеряет менее 1% от всей своей прибыли, но не лишится российского потребителя, так как он будет покупать эти смартфоны в других странах, например, в Турции или ОАЭ.
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