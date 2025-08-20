Пособия по беременности и родам начнут выплачивать студенткам с 1 сентября
Студентки начнут получать пособие по беременности и родам с 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Социального фонда России.
Уточняется, что претендовать на выплату могут студентки, обучающиеся по очной форме в профессиональных образовательных организациях, вузах, организациях дополнительного профобразования и научных организациях.
В фонде указали, что заявление на пособие можно будет подать через портал «Госуслуги», в клиентских службах Соцфонда или в МФЦ.
«Для оформления выплаты очно потребуется справка из медорганизации, подтверждающую период нетрудоспособности, а также справку из учебного заведения... с указанием срока отпуска по беременности и родам», - отмечается в сообщении.
Ранее Госдума увеличила размер пособия для беременных студенток до 100% величины регионального прожиточного минимума - в среднем до 90 202 рубля, сообщает RT.
