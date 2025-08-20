Актера Дюжева оштрафовали за уклонение от административного наказания

Заслуженный артист РФ Дмитрий Дюжев был оштрафован за уклонение от исполнения административного наказания. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Уточняется, что мировой судья судебного участка №183 района Очаково-Матвеевское признал артиста виновным по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ. В ней говорится о наказании за неуплату в срок административного штрафа.

«Постановлением мирового судьи... Дмитрию Дюжеву назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Ранее мировой суд в Москве оштрафовал актёра театра и телеведущего Игоря Верника за неоплату в срок штрафа, сообщает RT.

ФОТО: ТАСС
