Вирусолог назвал месяцы, в которые следует прививаться от гриппа

Конец августа, сентябрь, а также октябрь идеально подходят для прививок от гриппа, заявил НСН вирусолог Георгий Викулов.

Применяемые в России вакцины для иммунопрофилактики гриппа обновляются и содержит все актуальные штаммы для текущего эпидемического сезона, заявил НСН директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных заболеваний Георгий Викулов.

Гонконгский и свиной грипп ожидаются в России в новом эпидемическом сезоне, сообщил агентству «Москва» инфекционист Иван Коновалов. По его словам, вирусы могут вызывать высокую температуру (до 38–39 градусов), лихорадку и серьезные осложнения, включая миокардит и воспаление почек. Кроме того, в осенне-зимнем сезоне ожидается подъем заболеваемости риновирусной, респираторно-синцитиальной и парагриппозной инфекций. Викулов подчеркнул, что вакцинация от гриппа эффективно защищает людей от тяжелого протекания заболевания.

«В том, что штаммы гонконгского и свиного гриппа придут в Россию нет никакой сенсации, это очевидно. Применяемые в России вакцины для иммунопрофилактики гриппа обновляются и содержат все актуальные штаммы для текущего эпидемического сезона. Иммунопрофилактика эффективно защищает людей от тяжелого протекания заболевания, что доказано многолетней практикой. Наши специалисты хорошо знакомы с гриппозной инфекцией разного происхождения, связанной с разными вариантами гриппа», - отметил Викулов.

Он также указал, что прививаться следует до подъема заболеваемости.

«Сезонная иммунопрофилактика всегда проводится до подъема заболеваемости гриппом. В России - это конец августа, сентябрь, а также октябрь», - добавил инфекционист.

ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
