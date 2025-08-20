Применяемые в России вакцины для иммунопрофилактики гриппа обновляются и содержит все актуальные штаммы для текущего эпидемического сезона, заявил НСН директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных заболеваний Георгий Викулов.

Гонконгский и свиной грипп ожидаются в России в новом эпидемическом сезоне, сообщил агентству «Москва» инфекционист Иван Коновалов. По его словам, вирусы могут вызывать высокую температуру (до 38–39 градусов), лихорадку и серьезные осложнения, включая миокардит и воспаление почек. Кроме того, в осенне-зимнем сезоне ожидается подъем заболеваемости риновирусной, респираторно-синцитиальной и парагриппозной инфекций. Викулов подчеркнул, что вакцинация от гриппа эффективно защищает людей от тяжелого протекания заболевания.