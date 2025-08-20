Вирусолог назвал месяцы, в которые следует прививаться от гриппа
Конец августа, сентябрь, а также октябрь идеально подходят для прививок от гриппа, заявил НСН вирусолог Георгий Викулов.
Применяемые в России вакцины для иммунопрофилактики гриппа обновляются и содержит все актуальные штаммы для текущего эпидемического сезона, заявил НСН директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных заболеваний Георгий Викулов.
Гонконгский и свиной грипп ожидаются в России в новом эпидемическом сезоне, сообщил агентству «Москва» инфекционист Иван Коновалов. По его словам, вирусы могут вызывать высокую температуру (до 38–39 градусов), лихорадку и серьезные осложнения, включая миокардит и воспаление почек. Кроме того, в осенне-зимнем сезоне ожидается подъем заболеваемости риновирусной, респираторно-синцитиальной и парагриппозной инфекций. Викулов подчеркнул, что вакцинация от гриппа эффективно защищает людей от тяжелого протекания заболевания.
«В том, что штаммы гонконгского и свиного гриппа придут в Россию нет никакой сенсации, это очевидно. Применяемые в России вакцины для иммунопрофилактики гриппа обновляются и содержат все актуальные штаммы для текущего эпидемического сезона. Иммунопрофилактика эффективно защищает людей от тяжелого протекания заболевания, что доказано многолетней практикой. Наши специалисты хорошо знакомы с гриппозной инфекцией разного происхождения, связанной с разными вариантами гриппа», - отметил Викулов.
Он также указал, что прививаться следует до подъема заболеваемости.
«Сезонная иммунопрофилактика всегда проводится до подъема заболеваемости гриппом. В России - это конец августа, сентябрь, а также октябрь», - добавил инфекционист.
Ранее вирусолог назвал последствия распространения птичьего гриппа среди людей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
