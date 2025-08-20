Актриса Горбачева дала совет желающим попробовать себя в кино
Желающим попробовать себя в кино следует «пахать, пахать и ещё раз пахать». Об этом «ФедералПресс» заявила актриса театра и кино Ирина Горбачева.
В рамках «Открытой студии» на Международном фестивале креативных индустрий в Екатеринбурге она указала, что на начальном этапе не стоит ждать масштабных проектов - лучше сниматься в короткометражных лентах.
Артистка отметила, что при этом необходимо уметь терпеть, а также доказать свое право на голос и на то, чтобы заниматься своим делом.
«Если это не твое, тебя выбросят очень быстро. Если это твое, ты, как мне кажется, обязан пройти подъём и спад, финансовый в том числе. Это неизбежный процесс, который очень важен», – заключила Горбачева.
Ранее фильм «Бременские музыканты» с участием Горбачевой вошёл в ТОП-10 фильмов по запросам пользователей, сообщает RT.
