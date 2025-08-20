Премьер Польши призвал не проводить встречу Путина и Зеленского в Будапеште

Он напомнил, что в 1994 году именно в Будапеште Киев «уже получал гарантии территориальной целостности от США, России и Великобритании».

«Возможно, я суеверен, но на этот раз я бы постарался найти другое место», - заключил Туск.

Ранее венгерский политолог Габор Штир заявил «Радиоточке НСН», что препятствием для встречи Путина и Зеленского в Будапеште является тот факт, что Венгрия блокирует переговоры об евроинтеграции Украины.

