Премьер Польши призвал не проводить встречу Путина и Зеленского в Будапеште
Возможную встречу президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не следует проводить в Будапеште. Об этом в своих соцсетях заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
Он напомнил, что в 1994 году именно в Будапеште Киев «уже получал гарантии территориальной целостности от США, России и Великобритании».
«Возможно, я суеверен, но на этот раз я бы постарался найти другое место», - заключил Туск.
Ранее венгерский политолог Габор Штир заявил «Радиоточке НСН», что препятствием для встречи Путина и Зеленского в Будапеште является тот факт, что Венгрия блокирует переговоры об евроинтеграции Украины.
