Россиянам рассказали о запрещённых для несовершеннолетних видах работ

Он пояснил, что кроме вредных и опасных работ подросткам запрещено выполнять обязанности, которые могут причинить вред их нравственному развитию.

По словам эксперта, это игорный бизнес, работа в ночных клубах, производство или торговля алкоголем, табачными изделиями или материалами с эротическим содержанием.

«Там работник, не достигший 18 лет, не может работать, даже с согласия родителей или опекунов», — заключил Южалин.

Ранее независимый HR-специалист Зулия Лоикова рассказала, что подростки с 14 лет могут трудится на лёгких работах, но только с согласия родителей и не более четырёх часов в день, сообщает RT.

