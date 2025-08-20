Россиянам рассказали о запрещённых для несовершеннолетних видах работ
Россиянам до 18 лет запрещено привлекать к работам, на которых установлены вредные условия труда. Об этом в беседе с ОТР заявил директор департамента юридической практики по трудовому праву компании SuperJob Александр Южалин.
Он пояснил, что кроме вредных и опасных работ подросткам запрещено выполнять обязанности, которые могут причинить вред их нравственному развитию.
По словам эксперта, это игорный бизнес, работа в ночных клубах, производство или торговля алкоголем, табачными изделиями или материалами с эротическим содержанием.
«Там работник, не достигший 18 лет, не может работать, даже с согласия родителей или опекунов», — заключил Южалин.
Ранее независимый HR-специалист Зулия Лоикова рассказала, что подростки с 14 лет могут трудится на лёгких работах, но только с согласия родителей и не более четырёх часов в день, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вирусолог назвал месяцы, в которые следует прививаться от гриппа
- Туристам рассказали, как не нарваться на фейковое турагентство
- Актриса Горбачева дала совет желающим попробовать себя в кино
- Путин рассказал Эрдогану о встрече с Трампом
- Глава «Росчайкофе» обвинил спекулянтов в высоких ценах на кофе
- Россиянам рассказали о запрещённых для несовершеннолетних видах работ
- Актера Дюжева оштрафовали за уклонение от административного наказания
- Разворотнева пообещала, что повышения цен на ЖКХ осенью не будет
- Пособия по беременности и родам начнут выплачивать студенткам с 1 сентября
- Премьер Польши призвал не проводить встречу Путина и Зеленского в Будапеште
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru