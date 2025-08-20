Глава «Росчайкофе» обвинил спекулянтов в высоких ценах на кофе
Ситуация на рынке кофе сейчас не экстремальная, несмотря на довольно высокую цену, заявил НСН Рамаз Чантурия.
Цены на кофе сейчас не рекордные, часто именно спекулятивные вбросы о плохом урожае поднимают цену, однако если точный прогноз не подтвердит эти данные, то и цена сразу пойдет вниз. Об этом НСН рассказал глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.
Биржевые цены на кофе сорта арабика подорожали до максимума за два месяца, следует из данных ICE Futures. Так, во вторник биржевые котировки показали резкий рост: стоимость кофе подскочила почти на 2%, достигнув наивысшего уровня с середины июня. Уточняется, что скачок связан с опасениями о холодной погоде в Бразилии, которая может привести к сокращению поставок. Чантурия отметил, что спекуляции действительно сильно влияют на цену.
«В настоящий момент цены растут на ожиданиях не очень хорошего урожая в Бразилии и спекулянты, как мне кажется, разыгрывают этот сценарий, хотя очевидно, что пока это всего лишь ожидания. Цены на бирже часто подвержены спекулятивным вбросам, и до более точного прогноза, который уже будет выстроен на основании каких-то фактических данных, цены могут повышаться. В случае, если реальные данные начнут опровергать эти предположения, цены будут идти вниз, мы это наблюдаем достаточно часто. Биржевые торги как раз показывают волатильность на рынках. Пока говорить о каких-то драматических изменениях не стоит», - рассказал он.
Также Чантурия напомнил, что сегодняшние цены – это не рекорд, хотя, конечно, они все равно высокие. По его словам, большую роль играет рост потребления напитка.
«Это звучит красиво, что цены достигли максимума за два месяца, но хочу напомнить, что в первом квартале этого года цены на кофе были значительно выше. Сейчас арабика торгуется на уровне 350 центов за фунт, но цены на начало года уходили за 400 центов за фунт. Это такие колебания, которые обычно характерны для товарных рынков и особенно тех, где существует дисбаланс, когда потребление сильно выросло, и производство не успевает покрывать полностью все потребности. Очень сильно выросло потребление прежде всего в Юго-Восточной Азии, где идет экономический рост, и в густонаселенных регионах мира. Так что текущая ситуация сильно не изменит общего положения на рынке кофе. Потребление кофе в России достаточно высокое, и оно находится под давлением из-за роста цены за последний год. Однако кофе в магазинах присутствует, и люди покупают. Так что сегодняшний уровень на бирже не экстремальный», - подытожил он.
Ранее Чантурия заявил НСН, что оценить, насколько серьезно будут влиять погодные изменения в Бразилии или Вьетнаме на ситуацию на мировых кофейных биржах, пока сложно. Но если чашка кофе подорожает, то, скорее, это произойдёт не из-за роста стоимости кофейного сырья, а из-за давления внутренних факторов.
- Глава «Росчайкофе» обвинил спекулянтов в высоких ценах на кофе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru