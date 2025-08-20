Цены на кофе сейчас не рекордные, часто именно спекулятивные вбросы о плохом урожае поднимают цену, однако если точный прогноз не подтвердит эти данные, то и цена сразу пойдет вниз. Об этом НСН рассказал глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

Биржевые цены на кофе сорта арабика подорожали до максимума за два месяца, следует из данных ICE Futures. Так, во вторник биржевые котировки показали резкий рост: стоимость кофе подскочила почти на 2%, достигнув наивысшего уровня с середины июня. Уточняется, что скачок связан с опасениями о холодной погоде в Бразилии, которая может привести к сокращению поставок. Чантурия отметил, что спекуляции действительно сильно влияют на цену.

«В настоящий момент цены растут на ожиданиях не очень хорошего урожая в Бразилии и спекулянты, как мне кажется, разыгрывают этот сценарий, хотя очевидно, что пока это всего лишь ожидания. Цены на бирже часто подвержены спекулятивным вбросам, и до более точного прогноза, который уже будет выстроен на основании каких-то фактических данных, цены могут повышаться. В случае, если реальные данные начнут опровергать эти предположения, цены будут идти вниз, мы это наблюдаем достаточно часто. Биржевые торги как раз показывают волатильность на рынках. Пока говорить о каких-то драматических изменениях не стоит», - рассказал он.