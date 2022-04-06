«Ни майнеров, ни видеокарт»: Российское оборудование назвали непригодным для майнинга криптовалют

В России сегодня нет техники, которая позволила бы реализовать майнинг цифровых валют, заявил в эфире НСН Денис Смирнов. 

Предложение Минпромторга о переходе на российское оборудование для майнинга криптовалют является нереализуемым, в стране на сегодняшний день практически нет такого оборудования, заявил блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Накануне Минпромторг предложил на законодательном уровне обязать использовать в приоритетном порядке российское оборудование, при его наличии и доступности на рынке, для майнинга криптовалюты на территории России. Денис Смирнов отметил, что если такое решение примут, то майнинг в России остановится.

«Во-первых – это невозможно. В России на текущий момент вообще нет ни своих майнеров для биткоинов, ни своих собственных видеокарт, которые позволили бы реализовать, например, майнинг эфира (цифровая валюта – прим. НСН). Подобное решение в принципе не реализуемо. Но если вдруг оно будет принято, то майнинг в России просто остановится как таковой», - сказал Смирнов.

Он также отметил, что на сегодняшний день в России подбирают такую модель регуляции криптовалюты, которая устраивала бы и индустрию, и государство.

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«Никто даже и не предлагает сделать криптовалюту легальным платежным средством именно по той простой причине, что в России платежным средством является рубль. При этом регуляция не подразумевает именно ограничения. То есть, разрешить использовать криптовалюту в качестве инвестиционных активов и тому подобное – это не угрожает рублю. Как раз вся деятельность, которая проводится в части регуляции, направлена не на запрет, а на формирование модели, которая удовлетворяла бы и государство, и индустрию», - резюмировал Смирнов.

В январе Центробанк опубликовал доклад, в котором предложил законодательно запретить оборот и майнинг криптовалют в России, но при этом не ограничивать полностью владение ими. В свою очередь Минфин выступил против такого подхода и предложил легализовать рынок. Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин в беседе с «Радиоточкой НСН» отмечал, что Центробанк уже не знает, что придумать, чтобы не допустить Россию на цифровой финансовый рынок.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Козырев
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