«Ни майнеров, ни видеокарт»: Российское оборудование назвали непригодным для майнинга криптовалют

Накануне Минпромторг предложил на законодательном уровне обязать использовать в приоритетном порядке российское оборудование, при его наличии и доступности на рынке, для майнинга криптовалюты на территории России. Денис Смирнов отметил, что если такое решение примут, то майнинг в России остановится.

«Во-первых – это невозможно. В России на текущий момент вообще нет ни своих майнеров для биткоинов, ни своих собственных видеокарт, которые позволили бы реализовать, например, майнинг эфира (цифровая валюта – прим. НСН). Подобное решение в принципе не реализуемо. Но если вдруг оно будет принято, то майнинг в России просто остановится как таковой», - сказал Смирнов.

Он также отметил, что на сегодняшний день в России подбирают такую модель регуляции криптовалюты, которая устраивала бы и индустрию, и государство.