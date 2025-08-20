«Турагенты сами не занимаются бронью жилья, это только личная инициатива самих путешественников. Во-первых, никому нельзя пересылать деньги на личные счета, даже после того, как вы получили какое-то бронирование или еще что-то в этом роде. Во-вторых, самое главное и важное, все-таки обращаться к турагентам и уже через них все получать. А турагентов искать по совету друзей, знакомых, кто уже с ними съездил. Потому что в остальных случаях, может быть как хороший турагент онлайн, так и мошенник. В наше время никому нельзя доверять. В любом случае 95% турагентств сейчас имеют свой офис. Когда вы приезжаете в офис, вы понимаете, что вас не обманут», - рассказал он.

Ранее генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов заявил НСН, что поездки за границу лучше всего организовывать через туроператора, только так турист может гарантировать себе максимальную безопасность и защищённость, а при поездках по России следует внимательно отнестись к информации об условиях отмены брони и сравнивать цены на разных сервисах.

