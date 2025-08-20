Разворотнева пообещала, что повышения цен на ЖКХ осенью не будет
Инициативы по ускорению работы управляющих компаний не имеют смысла, так как они уже прописаны в законодательстве, заявила НСН Светлана Разворотнева, а Галина Хованская отметила, что коммунальные службы все равно смогут обходить законы.
Управляющая компания и так обязана все выполнять точно в срок, поэтому предложение о снижении коммунальных платежей за просрочки является непонятным, рассказала зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с НСН.
Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Владимир Плякин, Сардана Авксентьева и Антон Ткачев направили обращение главе Минстроя Иреку Файзуллину с предложением ввести правило, согласно которому плата за содержание жилого помещения снижается на 1% за каждый день просрочки по зафиксированной в ГИС ЖКХ заявке. Об этом сообщили РИА Новости.
«Непонятное предложение, так как у нас в Жилищном кодексе есть норма, которая говорит о том, что представитель собственников, которого они выберут на общем собрании, может подписывать акт о сдаче-приемки работ. Если управляющая компания делает что-то в недолжном объеме или с неудовлетворительным качеством, в том числе со срывом сроков, то перерасчет предусмотрен. Речь идет именно о тех видах услуг, которые зафиксированы. Более того, я с коллегами по комитету внесла законопроект, в соответствии с которым Минстрой должен предложить регламент подписания этих актов. Мы хотим упростить эту процедуру. А тут ребята перед выборами стараются что-нибудь придумать, хотя все и так действует. Осенью ждать роста цен ЖКХ не стоит, поскольку повышение происходит в июне, а плату за жилищные услуги устанавливают сами собственники на общем собрании», — подчеркнула она.
В свою очередь, глава комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская рассказала НСН, что подобные шаги могут только привести к мошенничеству.
«Здесь необязательно принимать закон, потому что это можно сделать на уровне постановления правительства России и внести поправки. Такая инициатива может стать стимулом для управляющих компаний но не только для ремонта, а для обхода правил, у нас голь на выдумку хитра, как говорят в таких случаях», — заключила депутат.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев раскрыл в пресс-центре НСН причины роста тарифов ЖКХ.
