Управляющая компания и так обязана все выполнять точно в срок, поэтому предложение о снижении коммунальных платежей за просрочки является непонятным, рассказала зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с НСН.

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Владимир Плякин, Сардана Авксентьева и Антон Ткачев направили обращение главе Минстроя Иреку Файзуллину с предложением ввести правило, согласно которому плата за содержание жилого помещения снижается на 1% за каждый день просрочки по зафиксированной в ГИС ЖКХ заявке. Об этом сообщили РИА Новости.