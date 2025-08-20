Путин рассказал Эрдогану о встрече с Трампом

Отмечается, что также лидеры обсудили «последнее развитие ситуации вокруг Украины». Путиным было отмечено содействие, которое Анкара оказывает в проведении российско-украинских переговоров в Стамбуле.

«Затронуты также некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая дальнейшее развитие торгово-инвестиционных связей», - говорится в сообщении.

Ранее Эрдоган заявил, что встреча Путина и Трампа в Анкоридже придала новый импульс поискам путей решения конфликта на Украине, сообщает RT.

