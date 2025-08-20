Путин рассказал Эрдогану о встрече с Трампом
Президент РФ Владимир Путин по телефону рассказал турецкому лидер Реджепу Тайипу Эрдогану о состоявшейся на Аляске встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что также лидеры обсудили «последнее развитие ситуации вокруг Украины». Путиным было отмечено содействие, которое Анкара оказывает в проведении российско-украинских переговоров в Стамбуле.
«Затронуты также некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая дальнейшее развитие торгово-инвестиционных связей», - говорится в сообщении.
Ранее Эрдоган заявил, что встреча Путина и Трампа в Анкоридже придала новый импульс поискам путей решения конфликта на Украине, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вирусолог назвал месяцы, в которые следует прививаться от гриппа
- Туристам рассказали, как не нарваться на фейковое турагентство
- Путин рассказал Эрдогану о встрече с Трампом
- Глава «Росчайкофе» обвинил спекулянтов в высоких ценах на кофе
- Россиянам рассказали о запрещённых для несовершеннолетних видах работ
- Актера Дюжева оштрафовали за уклонение от административного наказания
- Разворотнева пообещала, что повышения цен на ЖКХ осенью не будет
- Пособия по беременности и родам начнут выплачивать студенткам с 1 сентября
- Премьер Польши призвал не проводить встречу Путина и Зеленского в Будапеште
- Драгунский призвал подростков воздержаться от чтения фэнтези
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru