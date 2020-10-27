После смерти пациентов уволилась глава Минздрава Ростовской области
В Ростовской области ушли с должностей глава Минздрава Татьяна Быковская и начальник управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая, передает «Интерфакс».
Быковская с 27 сентября покинула должность по собственному желанию, в связи с выходом на пенсию, уточняет агентство. Как добавляет RT, и.о. министра стал замминистра по лечебной работе Александр Крат.
Неделю назад в ростовских СМИ сообщалось о массовой гибели больных на ИВЛ из-за отсутствия кислорода в ковидном госпитале городской больницы №20. Речь шла о смерти как минимум 13 человек. Минздрав РФ поручил проверить эти факты. При этом власти города опровергали проблемы с поставками кислорода в больницу.
Основатель ОМС в России, профессор, заслуженный экономист РФ Владимир Гришин на пресс-конференции НСН «Болезнь здравоохранения: Какие реформы предстоят российской медицине?» призвал возбудить уголовное дело после гибели пациентов.
Врач-реаниматолог ростовской больницы №20 Артур Топоров, дежуривший ночью 12 октября, рассказал в эфире НСН, что из-за отключения кислорода умерли пять человек на ИВЛ.
Ранее сообщалось, что главный врач городской больницы №20 Ростова-на-Дону Юрий Дронов сам скончался от коронавируса.
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