Скончался главврач ростовской больницы, где умирали пациенты на ИВЛ

Главный врач городской больницы №20 Ростова-на-Дону Юрий Дронов скончался от коронавируса, передает городской портал новостей «Большой Ростов».

Неделю назад в СМИ сообщалось о массовой гибели больных на ИВЛ из-за отсутствия кислорода в ковидном госпитале этой горбольницы. Сообщалось о смерти 13 человек. Минздрав РФ поручил проверить эти факты, напоминается на сайте портала. Ранее власти города опровергали проблемы с поставками кислорода в больницу, напоминает RT.

Как добавляется в сообщении, Дронов попал в реанимацию своей же больницы в начале октября, еще до этого происшествия с пациентами, потом его перевели в другое медучреждение.







