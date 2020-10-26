Скончался главврач ростовской больницы, где умирали пациенты на ИВЛ
Главный врач городской больницы №20 Ростова-на-Дону Юрий Дронов скончался от коронавируса, передает городской портал новостей «Большой Ростов».
Неделю назад в СМИ сообщалось о массовой гибели больных на ИВЛ из-за отсутствия кислорода в ковидном госпитале этой горбольницы. Сообщалось о смерти 13 человек. Минздрав РФ поручил проверить эти факты, напоминается на сайте портала. Ранее власти города опровергали проблемы с поставками кислорода в больницу, напоминает RT.
Как добавляется в сообщении, Дронов попал в реанимацию своей же больницы в начале октября, еще до этого происшествия с пациентами, потом его перевели в другое медучреждение.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,5 млн+17 347 / сут.
Умерли
26 269+219 / сут.
Выздоровели
115 тыс.+-1 023 913 / сут.
- Московские власти отклонили заявки на «Русский марш» 4 ноября
- В Кремле прокомментировали заявление Путина по ДРСМД
- Светличная заподозрила сына и внучку в попытке отравить её
- Скончался главврач ростовской больницы, где умирали пациенты на ИВЛ
- Кремль признал тяжёлой ситуацию с COVID-19 в регионах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru