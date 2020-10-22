Уголовное дело призвали возбудить после гибели пациентов в Ростове

«Нужно выяснить, кто поставлял, кто устанавливал, кто обслуживает ИВЛ. Чтобы были отдельные инженеры, им нужно платить. Если перестал подаваться кислород, должна быть мгновенная реакция медиков. Что значит министр не может прокомментировать? Что значит она в отпуске, когда 13 человек погибли?» - сказал Гришин.

Это не первый случай смертельных исходов из-за аппаратов ИВЛ в России. В мае во время возгорания в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли 5 человек. По предварительным данным, пожар начался из-за аппарата ИВЛ «Авента-М». В результате похожего пожара в больнице в Москве погибла одна пациентка. В обоих медицинских учреждениях проходили лечение больные коронавирусом.

После этого Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения приостановила обращение в России ИВЛ «Авента-М», произведенных с 1 апреля, однако после проверки вновь разрешила их использовать.

