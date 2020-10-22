Уголовное дело призвали возбудить после гибели пациентов в Ростове
Предстоит выяснить виновников трагедии на всех стадиях, включая поставку, установку и обслуживание ИВЛ, заявил основатель ОМС в России.
В Ростове-на-Дону 13 пациентов с коронавирусом городской больницы № 20 задохнулись из-за отсутствия кислорода в аппаратах ИВЛ, сообщил региональный портал 161.ru. Собеседник портала рассказал, что 12 октября кислорода не было в течение двух часов на всех этажах из-за проблем со снабжением.
Основатель ОМС в России, профессор, заслуженный экономист РФ Владимир Гришин на пресс-конференции НСН «Болезнь здравоохранения: Какие реформы предстоят российской медицине?» призвал возбудить уголовное дело после вероятной гибели пациентов.
«Нужно выяснить, кто поставлял, кто устанавливал, кто обслуживает ИВЛ. Чтобы были отдельные инженеры, им нужно платить. Если перестал подаваться кислород, должна быть мгновенная реакция медиков. Что значит министр не может прокомментировать? Что значит она в отпуске, когда 13 человек погибли?» - сказал Гришин.
Это не первый случай смертельных исходов из-за аппаратов ИВЛ в России. В мае во время возгорания в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли 5 человек. По предварительным данным, пожар начался из-за аппарата ИВЛ «Авента-М». В результате похожего пожара в больнице в Москве погибла одна пациентка. В обоих медицинских учреждениях проходили лечение больные коронавирусом.
После этого Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения приостановила обращение в России ИВЛ «Авента-М», произведенных с 1 апреля, однако после проверки вновь разрешила их использовать.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,5 млн+15 971 / сут.
Умерли
25 242+290 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+11 428 / сут.
- Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2023 года
- В Госдуме уточнили позицию по Карабаху после интервью НСН
- Один из лидеров белорусской оппозиции заразился коронавирусом
- Попова рассказала, когда нужно было закрывать границы из-за COVID-19
- Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru