Ростовский врач рассказал, как пациенты на ИВЛ массово умирали без кислорода

Неделю назад в ростовских СМИ сообщалось о массовой гибели больных на ИВЛ из-за отсутствия кислорода в ковидном госпитале городской больницы №20. Речь шла о смерти как минимум 13 человек. Минздрав РФ поручил проверить эти факты. При этом власти города опровергали проблемы с поставками кислорода в больницу.

Врач-реаниматолог ростовской больницы №20 Артур Топоров, дежуривший ночью 12 октября, рассказал в эфире НСН, что из-за отключения кислорода умерли пять человек на ИВЛ.

«У нас есть индикатор, показывающий давление в основной кислородной сети. Звуковой сигнал и аппараты показали низкое давление. Мы позвонили в кислородную службу и попросили поднять кислород. В тот вечер это не удалось сделать в интервале 40 минут. После этого ситуация усугубилось тем, что несмотря на все наши звонки в кислородную службу, кислород не поднимался. Мы подключили наш кислородный резерв, но он был не очень большим», - рассказал Топоров.