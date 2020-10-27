Ростовский врач рассказал, как пациенты на ИВЛ массово умирали без кислорода
Врач-реаниматолог ростовской больницы №20, дежуривший в ночь гибели пациентов на ИВЛ, рассказал в интервью НСН, как и почему произошла эта трагедия.
Неделю назад в ростовских СМИ сообщалось о массовой гибели больных на ИВЛ из-за отсутствия кислорода в ковидном госпитале городской больницы №20. Речь шла о смерти как минимум 13 человек. Минздрав РФ поручил проверить эти факты. При этом власти города опровергали проблемы с поставками кислорода в больницу.
Врач-реаниматолог ростовской больницы №20 Артур Топоров, дежуривший ночью 12 октября, рассказал в эфире НСН, что из-за отключения кислорода умерли пять человек на ИВЛ.
«У нас есть индикатор, показывающий давление в основной кислородной сети. Звуковой сигнал и аппараты показали низкое давление. Мы позвонили в кислородную службу и попросили поднять кислород. В тот вечер это не удалось сделать в интервале 40 минут. После этого ситуация усугубилось тем, что несмотря на все наши звонки в кислородную службу, кислород не поднимался. Мы подключили наш кислородный резерв, но он был не очень большим», - рассказал Топоров.
По его словам, в течение получаса, с 21.40 до 22.10, был относительно спокойный период, но с 22.10 уровень кислорода упал на ноль.
«Кислорода не было в течение 40 минут. Состояние всех критических пациентов ухудшилось. Мы делали все возможное, но они все равно умерли», - отметил врач. Он подчеркнул, что поставил руководство больницы в известность, позвонив вместе с коллегой из «красной зоны».
Топоров также опасается, что его бригаду обвинят в смерти этих пятерых людей, которых не удалось спасти. При этом он не знает, кто конкретно ответственен за смерть людей.
«Так случилось по многим факторам. Это случилось потому, что больница была неправильно подготовлена к такому объему пациентов», - считает врач-реаниматолог.
Ранее сообщалось, что главный врач городской больницы №20 Ростова-на-Дону Юрий Дронов сам скончался от коронавируса.
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