Роскомнадзор ограничит доступ к Instagram в России

Роскомнадзор подтвердил, что доступ к Instagram на территории России будет ограничен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

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«В социальной сети Instagram распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих», — объяснили в Роскомнадзоре.

Ранее Генпрокуратура России обратилась с требованием в Роскомнадзор ограничить доступ к социальной сети Instagram.

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